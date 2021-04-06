Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д и одержал 27 победу в 28 последних матчах

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы победила в 27 из 28 последних матчей. «Боруссия» выиграла всего три из 13 последних матчей в еврокубках.

Полузащитник гостей Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 281 день. Только Боян Кркич был моложе, когда играл в четвертьфинале ЛЧ (17 лет и 217 дней).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 19; 1:1 – Ройс, 84; 2:1 – Фоден, 90.

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