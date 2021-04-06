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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» Д и одержал 27 победу в 28 последних матчах

    «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Команда Хосепа Гвардиолы победила в 27 из 28 последних матчей. «Боруссия» выиграла всего три из 13 последних матчей в еврокубках.

    Полузащитник гостей Джуд Беллингем вышел на поле в возрасте 17 лет и 281 день. Только Боян Кркич был моложе, когда играл в четвертьфинале ЛЧ (17 лет и 217 дней).

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Манчестер Сити (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 19; 1:1 – Ройс, 84; 2:1 – Фоден, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2021 23:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3669

      TOMSON 1 час назад

      Ответку буду их смотреть. МС опять может не пройти 1/4

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21619

      Боцман59rus 2 часа назад

      Счёт рабочий, дома нагибать мешок.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1131

      Psih86 > Боцман59rus 1 час назад

      В принципе согласен, Ливерпуль тоже может мешок из Мадрида наказать дома...

      1
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