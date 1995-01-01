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    «Зенит» в среднем забивает 2,3 гола за матч в этом сезоне. Это четвертый результат в топ-10 лигах Европы

    Портал WhoScored представил рейтинг самых забивающих команд текущего сезона в топ-10 европейских лигах.

    В тройке лидеров голландский «Аякс» (3,1 гола в среднем за матч), немецкая «Бавария» (2,9) и английский «Манчестер Сити» (2,6).

    Четвертое место с показателем 2,3 забитых мяча делят испанская «Барселона», итальянская «Аталанта» и российский «Зенит».

    Далее идут шотландский «Рейнджерс» (2,2), французский «ПСЖ» (2,1), португальский «Порту» (2,1) и турецкий «Бешикташ» (2,1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +174

      ajax707 6 минут назад

      Забивать Уфе или Ротору, конечно сложнее чем Юве или Барсе, и про какие ТОП 10 идет разговор, автор наверное 0 забыл приписать, Еврокубки показали мы - уровень Молдовы

      0
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      Рейтинг: +7588

      ivany4 23 минуты назад

      Для того, что бы хоть как-то упомянуть голубых в Европе, пришлось из реальных 5 топ лиг, "сотворить топ 10 евролиг".
      Значит РПЛ в 10! )))

      1
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      Рейтинг: +8379

      NewLife 49 минут назад

      Зачем сравнивать круглое с холодным. Лиги очень разные, чтобы хоть какая то корректность была, сравните, кто сколько забивает в еврокубках.

      2
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      Рейтинг: +7138

      KPCCSPB 1 час назад

      Кто опять в петушатнике свином, калитку не закрыл? Они все прибежали теперь сюда.

      1
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      Рейтинг: +857

      Вальдемар IV 1 час назад

      а сколько брюгге забивает в среднем во встречах с ним

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11664

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну если засчитывают гол рукой с офсайда

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -1520

      Аденн 1 час назад

      из них 2, это заслуга прикормленных СБГТ судеек.

      5
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      Рейтинг: +3086

      erma 1 час назад

      Да, в нашей песочнице Зенит реально силен. Ждем европейскую осень.

      0
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      Рейтинг: +21618

      Боцман59rus 2 часа назад

      ....для четвертого результата в группе сойдет

      3
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      Рейтинг: +14955

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак!

      0
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