«Зенит» в среднем забивает 2,3 гола за матч в этом сезоне. Это четвертый результат в топ-10 лигах Европы

Портал WhoScored представил рейтинг самых забивающих команд текущего сезона в топ-10 европейских лигах.

В тройке лидеров голландский «Аякс» (3,1 гола в среднем за матч), немецкая «Бавария» (2,9) и английский «Манчестер Сити» (2,6).

Четвертое место с показателем 2,3 забитых мяча делят испанская «Барселона», итальянская «Аталанта» и российский «Зенит».

Далее идут шотландский «Рейнджерс» (2,2), французский «ПСЖ» (2,1), португальский «Порту» (2,1) и турецкий «Бешикташ» (2,1).