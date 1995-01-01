«Зенит» в среднем забивает 2,3 гола за матч в этом сезоне. Это четвертый результат в топ-10 лигах Европы

Забивать Уфе или Ротору, конечно сложнее чем Юве или Барсе, и про какие ТОП 10 идет разговор, автор наверное 0 забыл приписать, Еврокубки показали мы - уровень Молдовы
Портал WhoScored представил рейтинг самых забивающих команд текущего сезона в топ-10 европейских лигах.
В тройке лидеров голландский «Аякс» (3,1 гола в среднем за матч), немецкая «Бавария» (2,9) и английский «Манчестер Сити» (2,6).
Четвертое место с показателем 2,3 забитых мяча делят испанская «Барселона», итальянская «Аталанта» и российский «Зенит».
Далее идут шотландский «Рейнджерс» (2,2), французский «ПСЖ» (2,1), португальский «Порту» (2,1) и турецкий «Бешикташ» (2,1).