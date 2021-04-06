«РБ-Спорт»: «Фиорентина» выплатила «Спартаку» половину суммы за Кокорина

«Спартак» получил половину суммы за трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
По информации «РБ-Спорта», клубы договорились разбить сумму трансфера 29-летнего россиянина (4,5 миллиона евро) на две равные части. «Спартак» получил половину от суммы сделки.
На две части будут разделены и солидарные выплаты клубам, за которые Кокорин играл до 23 лет. «Динамо» получит около 138 тысяч евро, «Локомотив» – около 85 тысяч, «Анжи» – 1800 евро.
- Кокорин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- Он не сыграет против «Аталанты» Алексея Миранчука.
- Россиянин провел три матча за новый клуб.
Источник: «РБ-Спорт»