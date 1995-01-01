Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «РБ-Спорт»: «Фиорентина» выплатила «Спартаку» половину суммы за Кокорина

    «Спартак» получил половину суммы за трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

    По информации «РБ-Спорта», клубы договорились разбить сумму трансфера 29-летнего россиянина (4,5 миллиона евро) на две равные части. «Спартак» получил половину от суммы сделки.

    На две части будут разделены и солидарные выплаты клубам, за которые Кокорин играл до 23 лет. «Динамо» получит около 138 тысяч евро, «Локомотив» – около 85 тысяч, «Анжи» – 1800 евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84311
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru