«РБ-Спорт»: «Фиорентина» выплатила «Спартаку» половину суммы за Кокорина

«Спартак» получил половину суммы за трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

По информации «РБ-Спорта», клубы договорились разбить сумму трансфера 29-летнего россиянина (4,5 миллиона евро) на две равные части. «Спартак» получил половину от суммы сделки.

На две части будут разделены и солидарные выплаты клубам, за которые Кокорин играл до 23 лет. «Динамо» получит около 138 тысяч евро, «Локомотив» – около 85 тысяч, «Анжи» – 1800 евро.