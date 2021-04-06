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    Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Винисиуса

    «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Дубль оформил нападающий хозяев Винисиус Жуниор. Он стал самым молодым бразильским футболистом, забившим минимум два гола в одном матче плей-офф Лиги чемпионов.

    «Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, две ничьи).

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Винисиус, 27; 2:0 – Асенсио, 36; 2:1 – Салах; 3:1 – Винисиус, 65.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85).

    «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Фирмино, 81), Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта (Тиаго, 42), Вейналдум, Мане, Жота (Шакири, 81), Салах.

    Предупреждения: Васкес, 49 – Мане, 39; Тьяго, 56; Александер-Арнольд, 83.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2021 23:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Батал Вселенский 1 час назад

      Искры не летали, но матч получился достаточно смотрибельным. С победой болельщиков Реала.

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      Рейтинг: +75

      Venom888 2 часа назад

      Здесь конечно Реал проходит уже, сомневаюсь, что в гостях они рассыпятся и дадут ливеру наколотить себе.

      0
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      Рейтинг: +6763

      GoLenaStop 2 часа назад

      Игра - супер!
      Почему наши не умеют так играть и бегать?
      Отстали от них в футболе навсегда...
      Зато есть фигурное катание и балет, где ничего не мешает!!!
      Ха!

      0
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      Рейтинг: +10598

      DeStar 2 часа назад

      Научился малый забивать наконец-то, радует вини, один из лучших на поле был, а скорее всего лучшим, ливерпуль не смог проверить даже убогую защиту реала, т.е очень мало атаковал до последних 10 минут. 3-1 то чего я не ждал, конечно далеко еще не решено, но до матча я был бы рад 0-0 ил 1-1.

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