Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Винисиуса

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий хозяев Винисиус Жуниор. Он стал самым молодым бразильским футболистом, забившим минимум два гола в одном матче плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, две ничьи).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Реал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Винисиус, 27; 2:0 – Асенсио, 36; 2:1 – Салах; 3:1 – Винисиус, 65.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Филлипс, Кабак (Фирмино, 81), Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта (Тиаго, 42), Вейналдум, Мане, Жота (Шакири, 81), Салах.

Предупреждения: Васкес, 49 – Мане, 39; Тьяго, 56; Александер-Арнольд, 83.

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