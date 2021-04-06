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  • Павлюченко: «Спартаку» по силам стать чемпионом. Важно взять свои очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА»

Павлюченко: «Спартаку» по силам стать чемпионом. Важно взять свои очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА»

6 апреля 2021, 12:58
35

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о чемпионских перспективах московского клуба.

«Спартак» радует. Сейчас начнется настоящая чемпионская гонка, кто даст осечку, тот отдаст и чемпионство. Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что «Спартак» на финише обойдет «Зенит». Поэтому «Зенит» и «Спартак» сейчас начнут биться между собой.

Важно, чтобы «Спартак» взял свои очки против «Локомотива» и ЦСКА, тогда им по силам стать чемпионами, но многое будет зависеть от матча с «Локо». Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?», – цитирует Павлюченко Sport24.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Павлюченко Роман
Комментарии (35)
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almanev
1617709728
К сожалению, 5 очков за 6 туров это не реально.
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Dominator777
1617710033
А вот в этой ситуации Роман не прав! Зеню уже никто не остановит! И если бы бабушке "причандал", то она была бы дедушкой (это к тому, что Зеня оступится, а хрюшки - зацепятся).
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mutabor0992
1617710457
О дурак!Походу алгебру совсем не посещал.У зени только Локо из серьезных соперников.Плюс ручной сочи.А у Спартака Локо и ЦСКА...И минус 4(четыре)очка.
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Из Твери Леха
1617711529
чемпионом москвы разве что.
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Вальдемар IV
1617712951
а по силам пройти хоть раз август без вылета из ле?
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slavа0508
1617714170
Как бы мне не хотелось что бы Спартак стал чемпионом но увы не в этом году,,,Питеру нужно 2 раза оступиться а соперники у них проходимые,,,да только Локо может дать бой,,,У Спартака два дерби впереди,и одна осечка и Питеру тогда надо трижды не выигрывать,не реально просто,,,
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mamba9090909
1617714464
"............Поэтому «Зенит» и «Спартак» сейчас начнут биться между собой........." ----------------------------------------------------------------------------------------- Между собой они ужи бились, 4 - 2 в пользу Зенита. За 6 матчей Зенит может позволить себе проиграть одну игру, и всё равно будет чемпионом. Спартаку, при этом, нужно выигрывать все 6, а у них, кроме Локомотива и ЦСКА, ещё Ахмат, на выезде. Это тоже не подарок.
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slavа0508
1617714599
Только при одном условие можем золото взять, если Питер сам подарит,,,,,
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vladimir-7
1617717863
Локомотив, ЦСКА и Ахмат рогом встанут против спартака и минус 4 очка вашего отставания от Зенита. За ЛЕ зацепиться бы.
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stop
1617723958
Спартак с Зенитом бились в декабре на Крестовском острове результат всем известен кроме Павлюченко !
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