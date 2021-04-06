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    Павлюченко: «Спартаку» по силам стать чемпионом. Важно взять свои очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о чемпионских перспективах московского клуба.

    «Спартак» радует. Сейчас начнется настоящая чемпионская гонка, кто даст осечку, тот отдаст и чемпионство. Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что «Спартак» на финише обойдет «Зенит». Поэтому «Зенит» и «Спартак» сейчас начнут биться между собой.

    Важно, чтобы «Спартак» взял свои очки против «Локомотива» и ЦСКА, тогда им по силам стать чемпионами, но многое будет зависеть от матча с «Локо». Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?», – цитирует Павлюченко Sport24.

    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 4 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20390

      silver29 5 минут назад

      Сомнительно, у зинок финиш полегче будет, ближайшие матчи с фарм клубом и разобранным Краснодаром, там Тамбов и Уфа , только Локо и непонятный Ротор, но этого мало. Да и Спартак будет очки терять (((

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      Рейтинг: +8369

      NewLife 9 минут назад

      Важно не только, чтобы КБ взяли свои очки, но также чтобы синит очки потерял. Если бомжи будут продолжать играть в свой медленный однообразный футбол, то они могут проиграть командам, которые смогут убегать в быстрые контр-атаки, хотя не очень видно, кто из оставшихся соперников немытых сможет это делать.

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      Рейтинг: +20390

      silver29 > NewLife 7 минут назад

      К сожалению и мы не застрахованы от потерь очков с аутсайдерами ((( к тому же эта напряжонка с тренером.

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