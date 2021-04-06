Павлюченко: «Спартаку» по силам стать чемпионом. Важно взять свои очки в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о чемпионских перспективах московского клуба.

«Спартак» радует. Сейчас начнется настоящая чемпионская гонка, кто даст осечку, тот отдаст и чемпионство. Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что «Спартак» на финише обойдет «Зенит». Поэтому «Зенит» и «Спартак» сейчас начнут биться между собой.

Важно, чтобы «Спартак» взял свои очки против «Локомотива» и ЦСКА, тогда им по силам стать чемпионами, но многое будет зависеть от матча с «Локо». Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?», – цитирует Павлюченко Sport24.