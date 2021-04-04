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  • Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. Стараюсь там быть старшим товарищем, который многое прошел»

Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. Стараюсь там быть старшим товарищем, который многое прошел»

4 апреля 2021, 22:56
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ходит с игроками в баню. Это нужно для улучшения взаимопонимания.

– Александр Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

– Конечно. Жизнь же проходит не только на зелeном прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий. В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре.

Это сближает. Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошeл и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным.

  • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
  • С ним россияне доходили до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Летом команда сыграет на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Shamil79
1617568392
нельзя в бане сильно сближаться
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Hektor 84
1617572909
Смотри чабан! В следующий раз сильно не критикуй футболистов. А то тааак в бане наварят по самые не балуй!!! Как шлюпа асмунку)))
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Plyash
1617574476
Ходит отаровед по парной в наволочке и оглядывается,как бы чего...
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baden69
1617598137
"Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошeл и знает..." Дальше даже говорить ничего не надо...
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vladimir-7
1617603669
Черчесов подразумевает, что особое взаимопонимание у него с ДзюбОЙ, это нас сближает и мы получаем невероятное наслаждение.
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NewLife
1617608270
Баня с девочками, или зюбы хватает ?
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вальтер79
1617621838
на правах корефея обьясняет что да как))))
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Hektor 84
1617904717
Шлюба в зените старший в бане, а в сборной Стас его напаривает)
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житель СПб
1619199418
Главное - слишком не сближаться! Двусмысленное сообщение...
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