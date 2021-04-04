Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. Стараюсь там быть старшим товарищем, который многое прошел»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ходит с игроками в баню. Это нужно для улучшения взаимопонимания.

– Александр Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

– Конечно. Жизнь же проходит не только на зелeном прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий. В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре.

Это сближает. Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошeл и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным.