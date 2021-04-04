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    Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. Стараюсь там быть старшим товарищем, который многое прошел»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ходит с игроками в баню. Это нужно для улучшения взаимопонимания.

    – Александр Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

    – Конечно. Жизнь же проходит не только на зелeном прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий. В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре.

    Это сближает. Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошeл и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным.

    • Черчесов тренирует команду с 2016 года.
    • С ним россияне доходили до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Летом команда сыграет на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2021 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      Shamil79 1 час назад

      нельзя в бане сильно сближаться

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      Рейтинг: +14843

      alarm 1 час назад

      в спартаке все дезеувские обряды проходят в бане))

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