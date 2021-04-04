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    Финал Кубка Англии смогут посетить более 20 тысяч зрителей

    Футбольная ассоциация Англии (FA) готовится провести финал Кубка Англии со зрителями. Планируется, что игру посетит 21 тысяча фанатов.

    В тестовом режиме зрители в количестве четырех тысяч будут пущены на полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» (18 апреля). Оба упомянутых матча состоятся на «Уэмбли» (Лондон).

    • Финал Кубка Англии пройдет 15 мая.
    • На финал Кубка английской лиги (25 апреля) пустят 8 тысяч болельщиков. Он тоже состоится на «Уэмбли».
    • «Уэмбли» примет финал Евро-2020.

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    Источник: FA

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