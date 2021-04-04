Финал Кубка Англии смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Футбольная ассоциация Англии (FA) готовится провести финал Кубка Англии со зрителями. Планируется, что игру посетит 21 тысяча фанатов.

В тестовом режиме зрители в количестве четырех тысяч будут пущены на полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» (18 апреля). Оба упомянутых матча состоятся на «Уэмбли» (Лондон).