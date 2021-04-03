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    АПЛ. Дубль Жоты помог «Ливерпулю» разгромить «Арсенал» и подняться в зону еврокубков

    «Арсенал» крупно уступил «Ливерпулю». Два гола у гостей забил форвард сборной Португалии Диогу Жота.

    Лондонцы впервые с ноября 2015 года нанесли за первый тайм домашнего матча АПЛ только один удар по чужим воротам.

    «Арсенал» – «Ливерпуль» – самое результативное противостояние в истории АПЛ (169 голов).

    «Ливерпуль» – самая забивающая в ворота «Арсенала» команда в истории АПЛ (97 голов).

    Пьер-Эмерик Обамеянг за оба матча против «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ не нанес ни одного удара по воротам.

    Другой форвард «Арсенала» Александр Ляказетт провел 90 минут на поле и тоже ни разу не пробил, а также не создал ни одного момента.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

    Арсенал – Ливерпуль – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жота, 64; 0:2 – Салах, 68; 0:3 – Жота, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2021 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8009

      Вомбат 1 час назад

      Закончилась карма Ливерпуля. Больше не будет необъяснимых ошибок в обороне, травм на пустом месте и диких промахов в атаке.

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