Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Главные новости дня. «Амкар» в следующем сезоне вернет профессиональный статус, Жемалетдинов и Мухин близки к уходу из «Локомотива»

    Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо».

    Sport24: Олич заключил соглашение с ЦСКА до 2022 года.

    Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за Агуэро.

    Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова».

    Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22.

    Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет.

    Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года.

    Тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса российской вакциной.

    Выброшенную Роналду капитанскую повязку продали на аукционе за 63,7 тысячи.

    «За Песчанокопское становится тревожно». Матч с «Чайкой» планируют посетить 300+ фанатов «Спартака-2».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2021 23:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru