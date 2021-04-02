Главные новости дня. «Амкар» в следующем сезоне вернет профессиональный статус, Жемалетдинов и Мухин близки к уходу из «Локомотива»

Дзюба: «В «Спартаке» мне сказали, чтобы я прекратил качаться. «В футболе тебе это не надо».

Sport24: Олич заключил соглашение с ЦСКА до 2022 года.

Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за Агуэро.

Журналист Казаков: «Локомотив» почти наверняка потеряет летом Мухина и Жемалетдинова».

Власти Перми возродили «Амкар». Клуб вернет профессиональный статус в сезоне-2021/22.

Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет.

Малком и Дриусси вернулись в общую группу «Зенита». Они не играли с 2020 года.

Тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса российской вакциной.

Выброшенную Роналду капитанскую повязку продали на аукционе за 63,7 тысячи.

«За Песчанокопское становится тревожно». Матч с «Чайкой» планируют посетить 300+ фанатов «Спартака-2».