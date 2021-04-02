Выброшенную Роналду капитанскую повязку продали на аукционе за 63,7 тысячи

Капитанская повязка Криштиану Роналду, брошенная им в конце матча второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2), продана на аукционе.

Лот выкупили за 7,5 миллиона сербских динаров, что эквивалентно 63,7 тысячи евро.

Как и сообщалось ранее, вырученные деньги будут отправлены Гаврило Джурджевичу. Этот ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии и нуждается в дорогостоящем лечении.