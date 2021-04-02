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  • Выброшенную Роналду капитанскую повязку продали на аукционе за 63,7 тысячи

Выброшенную Роналду капитанскую повязку продали на аукционе за 63,7 тысячи

2 апреля 2021, 14:57
6

Капитанская повязка Криштиану Роналду, брошенная им в конце матча второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2), продана на аукционе.

Лот выкупили за 7,5 миллиона сербских динаров, что эквивалентно 63,7 тысячи евро.

Как и сообщалось ранее, вырученные деньги будут отправлены Гаврило Джурджевичу. Этот ребенок страдает от спинальной мышечной атрофии и нуждается в дорогостоящем лечении.

Источник: Твиттер Йована Симича

Онователь благотворительной организации «Вместе ради жизни»/

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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вальтер79
1617367010
чет по моему продешевили
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lipatov32
1617367832
Страшно представить сколько за его трусы нестиранные дадут!)))
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u_ban
1617368789
Я про незасчитанный гол: - Еще до ВАР ставили судий за воротами. - Почему тут, если нет ВАР, не поставили судью за воротами? - Хотя, были случаи, что и судья за воротами не видит))
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Korsar_03
1617376021
Достойный поступок
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житель СПб
1617391170
Чего-то все здесь ругаются... А я рад, что так получилось! Вот, больному человеку помогли... Ради этого можно чаще повязки бросать!
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