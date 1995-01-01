Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за Агуэро

У Челси мозг явно кто-то съел, или тухель начинает чудить, вместо того чтоб омолодить состав , а еще лучше это сделать за счет своей молодежной школы, они претендуют на хрустального аргентинца, Толи я тупой, Толи кроме Боруссии, Аякса, Порту, Бенфики никто из клубов не хочет ничего развивать, у меня мол есть деньги , я это куплю
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, намерен остаться в АПЛ.
По информации Daily Mail, «Челси» – основной претендент на 32-летнего форварда. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», имеющие сопоставимы финансовые ресурсы, не ведут переговоры с Агуэро.
Аргентинец точно не перейдет в «МЮ», потому что не хочет испортить отношения с фанатами «Ман Сити», а «Ливерпуль» летом планирует укрепить другие позиции, подписав защитников Ибраима Конате из «Лейпцига» и Бена Уайта из «Брайтона».
- Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
- В активе нападающего 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.
- Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.
«Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона