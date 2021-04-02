Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, намерен остаться в АПЛ.

По информации Daily Mail, «Челси» – основной претендент на 32-летнего форварда. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», имеющие сопоставимы финансовые ресурсы, не ведут переговоры с Агуэро.

Аргентинец точно не перейдет в «МЮ», потому что не хочет испортить отношения с фанатами «Ман Сити», а «Ливерпуль» летом планирует укрепить другие позиции, подписав защитников Ибраима Конате из «Лейпцига» и Бена Уайта из «Брайтона».

Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.

В активе нападающего 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.

Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.

«Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона