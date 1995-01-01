Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Daily Mail: «Челси» – фаворит в борьбе за Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, объявивший об уходе из клуба по окончании сезона, намерен остаться в АПЛ.

    По информации Daily Mail, «Челси» – основной претендент на 32-летнего форварда. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», имеющие сопоставимы финансовые ресурсы, не ведут переговоры с Агуэро.

    Аргентинец точно не перейдет в «МЮ», потому что не хочет испортить отношения с фанатами «Ман Сити», а «Ливерпуль» летом планирует укрепить другие позиции, подписав защитников Ибраима Конате из «Лейпцига» и Бена Уайта из «Брайтона».

    • Агуэро выступает за «Сити» с июля 2011 года.
    • В активе нападающего 257 голов и 73 ассиста в 384 матчах.
    • Аргентинец выиграл с командой 13 трофеев.

    «Манчестер Сити» установит в честь Агуэро статую возле стадиона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      У Челси мозг явно кто-то съел, или тухель начинает чудить, вместо того чтоб омолодить состав , а еще лучше это сделать за счет своей молодежной школы, они претендуют на хрустального аргентинца, Толи я тупой, Толи кроме Боруссии, Аякса, Порту, Бенфики никто из клубов не хочет ничего развивать, у меня мол есть деньги , я это куплю

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru