«Парма» проявляет интерес к спортивному директору «Зенита» Рибалте

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Парме», сообщает SportParma.

Рибалту хочет пригласить президент «Пармы» Кайл Краузе. Он ищет функционера в пару к новому управляющему директору клуба Япу Калму.