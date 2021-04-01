«Парма» проявляет интерес к спортивному директору «Зенита» Рибалте

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Парме», сообщает SportParma.
Рибалту хочет пригласить президент «Пармы» Кайл Краузе. Он ищет функционера в пару к новому управляющему директору клуба Япу Калму.
- Испанец работает в «Зените» с лета 2018 года.
- По информации «Чемпионата», он склоняется к уходу из «Зенита» по истечении контракта этим летом.
- Рибалта работал главным скаутом в «Ювентусе» с 2012 по 2017 год.
Источник: SportParma
Первая спортивная газета в Парме, выходящая онлайн с 2007 года.