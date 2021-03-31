Роналду забивает за сборную Португалии 18 календарных лет подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1).

Форвард «Ювентуса» забивает за сборную 18 календарных лет подряд – начиная с 2004 года.

Всего за национальную команду Роналду забил 103 гола. Больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).