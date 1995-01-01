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    Роналду забивает за сборную Португалии 18 календарных лет подряд

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1).

    Форвард «Ювентуса» забивает за сборную 18 календарных лет подряд – начиная с 2004 года.

    Всего за национальную команду Роналду забил 103 гола. Больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).

    • В матче с Люксембургом Роналду прервал серию из четырех матче без голов за сборную.
    • До этого в последний раз Роналду делал результативное действие за сборную 11 ноября 2020 года в матче с Андоррой (7:0).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2600

      Fusballer 13 минут назад

      Так, погодите! Это что, Дзюбе очередной рекорд бить нужно будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28144

      zra78 1 час назад

      Терминатор....

      0
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