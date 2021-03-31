Роналду забивает за сборную Португалии 18 календарных лет подряд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Люксембургом (3:1).
Форвард «Ювентуса» забивает за сборную 18 календарных лет подряд – начиная с 2004 года.
Всего за национальную команду Роналду забил 103 гола. Больше на уровне сборных забил только экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).
- В матче с Люксембургом Роналду прервал серию из четырех матче без голов за сборную.
- До этого в последний раз Роналду делал результативное действие за сборную 11 ноября 2020 года в матче с Андоррой (7:0).
Источник: Goal