Манчини: «Было бы неплохо увеличить заявку на Евро-2020 до 25 или 26 игроков»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался за увеличение заявки игроков на предстоящем чемпионате Европы из-за пандемии коронавируса.

«Вдруг кто-то сдаст положительный тест на коронавирус? Было бы неплохо увеличить заявку до 25 или 26 игроков.

Это был тяжелый сезон. Никто не знает, что будет дальше. Если игроки будут в отпуске, у нас возникнут трудности с их вызовом.

Если УЕФА примет такое решение, я поддержу его», – сказал Манчини.