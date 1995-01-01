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    Аргентина, Бразилия, Испания, Франция и Германия – среди 16 участников футбольного турнира на ОИ-2020

    Определились все 16 участников мужского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

    В турнире примут участие Аргентина, Австралия, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Египет, Франция, Германия, Гондурас, Япония, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Румыния, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания.

    • Турнир пройдет с 21 июля по 7 августа 2021 года.
    • В нем смогут принять участие футболисты, родившиеся раньше 1 января 1997 года.
    • Каждая сборная сможет заявить трех футболистов, родившихся позже этой даты.
    • Сборная Бразилии – действующий победитель мужского футбольного турнира на ОИ.

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    Источник: твиттер ФИФА

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