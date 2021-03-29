Аргентина, Бразилия, Испания, Франция и Германия – среди 16 участников футбольного турнира на ОИ-2020

Определились все 16 участников мужского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
В турнире примут участие Аргентина, Австралия, Бразилия, Кот-д’Ивуар, Египет, Франция, Германия, Гондурас, Япония, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Румыния, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания.
- Турнир пройдет с 21 июля по 7 августа 2021 года.
- В нем смогут принять участие футболисты, родившиеся раньше 1 января 1997 года.
- Каждая сборная сможет заявить трех футболистов, родившихся позже этой даты.
- Сборная Бразилии – действующий победитель мужского футбольного турнира на ОИ.
Источник: твиттер ФИФА