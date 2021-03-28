«Он забил один из самых захватывающих голов, который вы видели». ФИФА поздравила Павара с днем рождения

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар празднует 25-летие. Его поздравила пресс-служба ФИФА.

«Один из самых захватывающих голов, который вы видели. Павар забил его, чтобы помочь Франции пройти Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 в триллере с семью голами.

С днем рождения, действующий чемпион мира и победитель клубного чемпионата мира!» – написала ФИФА.

Павар выступает за сборную с 2017 года.

Игрок – действующий победитель Лиги чемпионов, Бундеслиги.

Павар – воспитанник «Лилля».