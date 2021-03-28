«Он забил один из самых захватывающих голов, который вы видели». ФИФА поздравила Павара с днем рождения

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар празднует 25-летие. Его поздравила пресс-служба ФИФА.
«Один из самых захватывающих голов, который вы видели. Павар забил его, чтобы помочь Франции пройти Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 в триллере с семью голами.
С днем рождения, действующий чемпион мира и победитель клубного чемпионата мира!» – написала ФИФА.
- Павар выступает за сборную с 2017 года.
- Игрок – действующий победитель Лиги чемпионов, Бундеслиги.
- Павар – воспитанник «Лилля».
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Источник: твиттер FIFA