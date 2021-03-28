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  • «Он забил один из самых захватывающих голов, который вы видели». ФИФА поздравила Павара с днем рождения

«Он забил один из самых захватывающих голов, который вы видели». ФИФА поздравила Павара с днем рождения

28 марта 2021, 12:50
3

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар празднует 25-летие. Его поздравила пресс-служба ФИФА.

«Один из самых захватывающих голов, который вы видели. Павар забил его, чтобы помочь Франции пройти Аргентину в 1/8 финала ЧМ-2018 в триллере с семью голами.

С днем рождения, действующий чемпион мира и победитель клубного чемпионата мира!» – написала ФИФА.

  • Павар выступает за сборную с 2017 года.
  • Игрок – действующий победитель Лиги чемпионов, Бундеслиги.
  • Павар – воспитанник «Лилля».
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Источник: твиттер FIFA
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига Франция Бавария Павар Бенжамен
Комментарии (3)
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Добрый Бобер
1616933589
Голешник, конечно, на загляденье!
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Давид59
1616934908
У вас там переводчик русским владеет? "Захватывающих голов" быть никак не может. Может быть впечатляющий, умопомрачительный, охренительный, сумасшедший и т.д.
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zigbert
1616952929
Даже вратаря за такие голы не приходится винить. Красивый гол!
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