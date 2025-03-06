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Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»

Сегодня, 19:14
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

  • Россиянин был в запасе.
  • У «Ливерпуля» был 1 удар в створ, ставший голевым.
  • Ответный матч – 11 марта на «Энфилде».

«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я все больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым.

Моя команда вышла с максимально боевым настроем.

И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать. Но итог матча 0:1

В раздевалке даже не было досады. Лишь непонимание: как такое возможно?

И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча. Так что мы будем готовы в ответной встрече.

P.s. Что за день у Алиссона», – написал Сафонов.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Ливерпуль ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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кайрос
1741279739
Алиссона отметил.Уже человек, а не zомбиватный какой то.
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mutabor0992
1741282054
Это футбол Мотя!За это его(футбол) и ЛЮБЯТ.Учись у Алиссона как играть нужно.Пижон!
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