Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).
- Россиянин был в запасе.
- У «Ливерпуля» был 1 удар в створ, ставший голевым.
- Ответный матч – 11 марта на «Энфилде».
«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я все больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым.
Моя команда вышла с максимально боевым настроем.
И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать. Но итог матча 0:1
В раздевалке даже не было досады. Лишь непонимание: как такое возможно?
И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча. Так что мы будем готовы в ответной встрече.
P.s. Что за день у Алиссона», – написал Сафонов.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова