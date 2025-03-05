Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.

– Не беспокоят ли вас перспективы Сафонова, который по известным причинам не приезжает на домашние матчи?

– Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?