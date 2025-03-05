Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.
– Не беспокоят ли вас перспективы Сафонова, который по известным причинам не приезжает на домашние матчи?
– Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?
- Есть риск, что Сафонова не выпустят из России до погашения задолженности по алиментам.
- Он уже пропускал товарищеские матчи сборной в ноябре.
- В марте россияне примут Замбию. Точная дата игры пока неизвестна. СМИ писали про 23 и 25 марта.
Источник: «РБ Спорт»