Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил отсутствие голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.

Сообщалось, что это может быть связано с судебными разбирательствами футболиста с бывшей женой. Есть риск, что его не выпустят из страны до погашения задолженности по алиментам.

«Почему Матвея Сафонова нет в расширенном списке сборной? Мы решили не вызывать наших российских вратарей, играющих за рубежом. У него сейчас есть практика в «ПСЖ».

В матче с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ. Если будет возможность, то сразу двоим по тайму. Пока не знаю, кто это будет.

Ситуация с бывшей женой никак не связана с отсутствием Сафонова в списке сборной. Наоборот, в июне у нас будет матч с Нигерией, и мы хотим видеть на нем Матвея, потому что соперник очень сильный», – сказал Кафанов.