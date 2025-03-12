Семин назвал самого сильного футболиста, который играл в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ». Грузинский полузащитник ранее помог французской команде победить «Ливерпуль» и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Я думаю, что те, кто критиковал Хвичу за переход в «ПСЖ», плохо разбираются в футболе. Так же плохо знали его возможности Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», поэтому они его подарили «Рубину». Я считаю, что это один из лучших игроков Европы. Он играет ведущую роль в одной из лучших атакующих троек. Хвича превосходно играет в пас, отрабатывает в обороне, забивает. У него сейчас нет качеств, по которым он бы не подошел какой-то команде.

Он может играть в любом клубе мира, он это доказал. Хвича – самый сильный футболист, с которым я работал. Есть еще Андрей Шевченко, который завоевывал Золотой мяч, но из тех, кто был в нашем футболе, Кварацхелия – лучший», – сказала Семин.