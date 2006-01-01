Жирков, Оздоев, Жемалетдинов и Дзюба – в старте сборной России на матч со Словенией

Сейчас многое будет зависеть от физики. если наши смогут бегать, и чабан во-время сделает замены, то победим. За второй гол зюбу можно похвалить, первый - случайность.
Стали известны стартовые составы сборных России и Словении на матч второго тура отбора ЧМ-2022.
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.
- Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
- Начало – в 17:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.