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    Жирков, Оздоев, Жемалетдинов и Дзюба – в старте сборной России на матч со Словенией

    Стали известны стартовые составы сборных России и Словении на матч второго тура отбора ЧМ-2022.

    Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

    Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8184

      NewLife 21 минуту назад

      Сейчас многое будет зависеть от физики. если наши смогут бегать, и чабан во-время сделает замены, то победим. За второй гол зюбу можно похвалить, первый - случайность.

      0
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      Рейтинг: +7925

      Вомбат 22 минуты назад

      Чтобы получить место в основе сборной Черчесова надо всего-навсего выйти разок на замену и сыграть как можно хуже. Пример Жемалетдинова это доказывает. Ну и Жемалетдинов сегодня вовсю показывает, что он может играть еще хуже, чем с Мальтой. Так что Черчесов может быть доволен. Его подход работает.

      0
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      Рейтинг: +669

      Enter2006 37 минут назад

      ГООООООООООООООЛ!!! 2:0 Круто! )

      1
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      Рейтинг: +695

      Красногорск_Фан 40 минут назад

      По первым 30 минутам печалька для хейтеров сборной и Дзюбы . Посмотрим что будет к концу матча

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      Рейтинг: +5173

      Томик 40 минут назад

      Опять баран мяч потерял в центре - чуть нам не забили. Уберёте вы эксперта по Промесам и Марковым с поля или нет? Чего ждём?

      0
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      Рейтинг: +669

      Enter2006 45 минут назад

      УРАААААААААААААААААААА!!

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      Рейтинг: +20099

      silver29 45 минут назад

      Что это за гомнопитерский вариант ? Жирков и 30 минут не протянет (((

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      Рейтинг: +5173

      Томик 46 минут назад

      Оздоев - пас в руки Облаку, пас в никуда, желтая карточка, больше не видно. С поля нахер!

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      Рейтинг: +5622

      nik55 1 час назад

      1-2

      1
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      Рейтинг: +5853

      Рубинище 1 час назад

      Шунин, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Дзюба, Жемалетдинов-=.пол команды днища-всё желание смотреть отбивает. Жирков совсем не играл, песок из ушей уже сыпется-он его в старте ставит.

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      Рейтинг: +11613

      Skull_Boy > Рубинище 1 час назад

      Вот Джикия как раз и хорош, и только благодаря ему можно уже спасибо сказать с Мальтой, а вот Семенов сыкло редкое и сколько с Мальтой Марио открытый стоял и руками махал пас просил и только когда Головин заорал - Отдай бл9 уже ему - что отчетливо было слышно в эфире и только тогда башка включилась у него, бестолковый, как и Кузя с Оздоевым и можно ставить уже ставку, что это чучело, указанное последним, гол привезет, а на счет вратаря лучше промолчать и держит статистику 3 удара гол, грузины его так научили играть и пора уже привыкнуть, что состав не по-спортивному признаку формируется, например где су_ка Лесовой

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