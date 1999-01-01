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    Павлюченко: «Матч со Словенией в 2009 году воспринимали как проходной, летели, как победители»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о поражении от Словении в ноябре 2009 года.

    • Россияне после домашней победы 2:1 проиграли в гостях со счетом 0:1.
    • Из-за этого результата сборная не вышла на чемпионат мира 2010 года.
    • Сегодня Россия примет Словению в матче отбора ЧМ-2022.

    «Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко.

    После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятeрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

    Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус [Хиддинк] тоже работал в привычном темпе. День шeл по привычному сценарию: сначала самолeт, потом предыгровая тренировка», – рассказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +941

      moskowcity-petrv 11 минут назад

      Бухали, курили кальян и говорили,да чё там,Словению на одной ноге пройдём,наливай ещё)

      0
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      Рейтинг: +2581

      AZ 23 минуты назад

      Помню инфа была, что они бухали перед ответным матчем, чем очень разочаровали Хиддинка, который был всей душой за сборную... В итоге и слили словенцам ...

      0
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      Рейтинг: +3137

      Из Твери Леха 1 час назад

      Жиркова в старт, пусть мстит.

      3
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      Рейтинг: +662

      Enter2006 2 часа назад

      Да, помню это прекрасное время, Павлюченко, Аршавин, Колодин, Жирков и т.д.. Игра с Нидерландами и что было после нее на улицах, как мы толпой шли по дорогам и с авто видели такие же счастливые лица, как будто все выиграли в лотерею по миллиону! Евро2008 останется в сердцах миллионов болел и не сотрется никогда. Но потом через год... и позже... а далее вообще "это ваши проблемы"... (

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