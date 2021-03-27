Павлюченко: «Матч со Словенией в 2009 году воспринимали как проходной, летели, как победители»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о поражении от Словении в ноябре 2009 года.

Россияне после домашней победы 2:1 проиграли в гостях со счетом 0:1.

Из-за этого результата сборная не вышла на чемпионат мира 2010 года.

Сегодня Россия примет Словению в матче отбора ЧМ-2022.

«Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко.

После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятeрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус [Хиддинк] тоже работал в привычном темпе. День шeл по привычному сценарию: сначала самолeт, потом предыгровая тренировка», – рассказал Павлюченко.