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  • Павлюченко: «Матч со Словенией в 2009 году воспринимали как проходной, летели, как победители»

Павлюченко: «Матч со Словенией в 2009 году воспринимали как проходной, летели, как победители»

27 марта 2021, 12:28
8

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о поражении от Словении в ноябре 2009 года.

  • Россияне после домашней победы 2:1 проиграли в гостях со счетом 0:1.
  • Из-за этого результата сборная не вышла на чемпионат мира 2010 года.
  • Сегодня Россия примет Словению в матче отбора ЧМ-2022.

«Первый матч я особенно не помню: два гола Билялетдинова, заполненные «Лужники», без каких-то особенных моментов. Зато помню, что в Марибор мы летели, как победители: были готовы, что игра нам дастся легко.

После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятeрке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Но как мы его начали – так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус [Хиддинк] тоже работал в привычном темпе. День шeл по привычному сценарию: сначала самолeт, потом предыгровая тренировка», – рассказал Павлюченко.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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Enter2006
1616838807
Да, помню это прекрасное время, Павлюченко, Аршавин, Колодин, Жирков и т.д.. Игра с Нидерландами и что было после нее на улицах, как мы толпой шли по дорогам и с авто видели такие же счастливые лица, как будто все выиграли в лотерею по миллиону! Евро2008 останется в сердцах миллионов болел и не сотрется никогда. Но потом через год... и позже... а далее вообще "это ваши проблемы"... (
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Из Твери Леха
1616838868
Жиркова в старт, пусть мстит.
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AZ
1616844629
Помню инфа была, что они бухали перед ответным матчем, чем очень разочаровали Хиддинка, который был всей душой за сборную... В итоге и слили словенцам ...
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moskowcity-petrv
1616845326
Бухали, курили кальян и говорили,да чё там,Словению на одной ноге пройдём,наливай ещё)
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alex1951
1616863460
Павлюк! Вы тогда мощно народу в душу наср............ С той самой игры ,бронзовый состав,стал превращать бронзовые медали в деревянные ,при этом опозорив Гуса Иваныча......
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Кузьмич на трибуне
1616868216
Роман , А слабо назвать фамилии тех кто ночью нахалявку вискаря глушил в баре, а потом еле ноги по полю волокли. Лихо вас тогда бармен раскусил и ушатал. Вас всем тем составом нужно было на пару лет дисквалифицировать , за грубое нарушение спортивной дисциплины.
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zigbert
1616923543
Расслабляться надо было после выигранной игры, когда результат уже не вызывал сомнения.
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Hektor 84
1616970765
Потому Рома ваше поколение и не добилось каких то больших успехов на клубном уровне. Уехавшие в Европу Жирков, Аршавин, Погребняк, Билялетдинов и ты по сути вернулись ни с чем. По сути успеха и в сборной не было бы, если бы Хорваты победившие англичан.
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