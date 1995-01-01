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    Отбор ЧМ-2022. Сборная России примет Словению

    Сегодня, 27 марта, состоится матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

    Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Ранее команды встречались друг с другом дважды – оба раза в ноябре 2009 года. Тогда россияне после домашней победы 2:1 проиграли в гостях со счетом 0:1 и не вышли на чемпионат мира 2010 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии20
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      Рейтинг: +5966

      житель СПб 34 минуты назад

      Желаем победы нашей сборной - несмотря ни на что!

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    • ...
      Рейтинг: +17881

      slavutiq70 1 час назад

      А я верю в победу и в хорошую игру нашей сборной в этом матче,,,

      3
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      Рейтинг: +5966

      житель СПб > slavutiq70 37 минут назад

      Правильно! А там пусть будет то, что будет.

      1
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      Рейтинг: +69

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Усатый дал бы Соболеву поиграть побольше,,,

      2
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      Рейтинг: +17881

      slavutiq70 > Рыжий дьявол 1 час назад

      Согласен хотя бы сначала второго тайма выпустил,уверен принёс бы пользу пока глаза горят,,,,

      4
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      Рейтинг: +690

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Надо блин отомстить. И за 2009 . И за хвастливые заверения их тренера, что они нашу сборную сейчас легко обыграют. И за еще что-нибудь. Главное выйти злыми. Давайте парни, давайте девочки )) За выигрыш в этой игре Вам спишется много грехов. Будем верить. А не выиграете - помните. В 90-е на жаргоне "отправить в Сочи" - мокруха. Вы в Сочи. Не злите население страны. Хоть мы и не в Колумбии где мочат буквально после игр, но лучше соберитесь и порвите ))

      2
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      Рейтинг: +1834

      ySS 1 час назад

      Матч представляется непростым. Словения будет играть от ничьей, но при везении в победу вцепится.
      Удачи нам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5966

      житель СПб > ySS 35 минут назад

      Уверен, что так и будет. Главное - чтобы игроки прониклись.

      1
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      Рейтинг: +3137

      Из Твери Леха 1 час назад

      Почему такой матч на Фиште? Тут только Лужа нужна.

      0
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      Рейтинг: +662

      Enter2006 > Из Твери Леха 1 час назад

      От того и на Фиште, что все помнят, все ждут, и Лужа будет полная, и если наша сборная просрёт - она просто не выйдет со стадиона.

      2
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      Рейтинг: +82

      SpartakFirst064 > Из Твери Леха 56 минут назад

      Наверное погода потеплей,,,

      1
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      Рейтинг: +5966

      житель СПб > Из Твери Леха 35 минут назад

      Уверен - из-за погоды. Все таки климат и март...

      0
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      Рейтинг: +662

      Enter2006 > SpartakFirst064 26 минут назад

      В Москве +8, в Сочи +10, разница ошеломительная прям )

      0
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      Рейтинг: +11604

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну Словения научит этих е_6ланов как играть в тактический и регрессивный футбол, а не в навес на тупою голову и отскок, и Саша Головин не приезжай больше в сборную от этих мудаков, которые привыкли стоять и ждать пас в ноги толку нет, как Кузяев показатель этой манеры игры

      0
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      Рейтинг: +2874

      Nesterenko 2 часа назад

      Я не верю в сборную России. Но обыграть словенцев надо, потому что они козлы натуральные ( как они себя вели в 2009, других слов они не заслуживают).

      3
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      Рейтинг: +17881

      slavutiq70 2 часа назад

      давайте парни нужна победа!!!

      4
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      Рейтинг: +929

      zarsm 3 часа назад

      Помню малой был, плакал в 2009)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2581

      AZ > zarsm 2 часа назад

      а я помню 2001 год, когда в матче против словенцев нам поставили липовый пенальти на последних минутах, и мы потерпели единственное поражение в отборочной группе... Но разгромили Швейцарию в последнем туре 4:0 - отправили словенцев в стыки...

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      Рейтинг: +690

      Красногорск_Фан > zarsm 1 час назад

      А я был уже побольше и пил горькую после поражения ))

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