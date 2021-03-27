Отбор ЧМ-2022. Сборная России примет Словению

Сегодня, 27 марта, состоится матч второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 17:00 по московскому времени.

Ранее команды встречались друг с другом дважды – оба раза в ноябре 2009 года. Тогда россияне после домашней победы 2:1 проиграли в гостях со счетом 0:1 и не вышли на чемпионат мира 2010 года.