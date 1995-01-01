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    Слуцкий: «Не понимаю акцию с преклонением колена. Я бы не встал на колено. Каждая жизнь имеет значение»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал всемирную акцию Black Lives Matter. Он бы не стал преклонять колено, как сказал в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

    – Три самых сильных судьи в мире прямо сейчас?

    – Сердар Гезюбююк – номер один. Бьорн Куйперс – номер два. Сергея Карасева третьим назовем. Ну, на колено не встал сейчас.

    – А вы бы встали, если бы в Англии сейчас работали?

    – Нет. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

    По мне, вот эта ситуация, она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

    Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.

    • BLM началась весной 2020 года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
    • Слуцкий работал в Англии в «Халл Сити».
    • Накануне участие в BLM принял российский судья Кирилл Левников.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5940

      житель СПб 23 минуты назад

      Правильно. Колени преклоняют рабы.А затем они, в порядке мести, заставляют вставать на колени господ. И те тоже становятся рабами.

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