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  • Слуцкий: «Не понимаю акцию с преклонением колена. Я бы не встал на колено. Каждая жизнь имеет значение»

Слуцкий: «Не понимаю акцию с преклонением колена. Я бы не встал на колено. Каждая жизнь имеет значение»

26 марта 2021, 21:06
23

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал всемирную акцию Black Lives Matter. Он бы не стал преклонять колено, как сказал в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

– Три самых сильных судьи в мире прямо сейчас?

– Сердар Гезюбююк – номер один. Бьорн Куйперс – номер два. Сергея Карасева третьим назовем. Ну, на колено не встал сейчас.

– А вы бы встали, если бы в Англии сейчас работали?

– Нет. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация, она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.

  • BLM началась весной 2020 года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
  • Слуцкий работал в Англии в «Халл Сити».
  • Накануне участие в BLM принял российский судья Кирилл Левников.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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житель СПб
1616782359
Правильно. Колени преклоняют рабы.А затем они, в порядке мести, заставляют вставать на колени господ. И те тоже становятся рабами.
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KalterJax
1616786062
Да это вообще бред Black Lives Matter! Люди сума посходили! Это получается что: ТЕ, кто никогда не был рабовладельцами, просят прощения у тех, кто никогда не был рабами! сумашествие, и всемирное помешательство, лишённое логики
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slavа0508
1616788734
Они уже совсем там с ума сходя в этой Европе и Америке, не удивлюсь если через годик другой перед геями и лесбиянками на коленях стоять будут,,
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Дикий Прапор
1616790123
правильно мыслит
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Fusballer
1616798870
Викторовичу уважуха! И как тренер для РПЛ очень неплох. И как человек (мужик, если грубо).
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PAREVG.
1616798952
Хороший мартыхай - дохлый мартыхай!!!
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Dr.Metal
1616817183
Все верно сказал
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American-Patriot
1616823930
Вам в Росеюшке этого не понять.
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cheser1970
1616824472
всё по делу сказал красава
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9зверь9
1616829811
Красава, Леня! плюсую!
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