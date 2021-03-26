Слуцкий: «Не понимаю акцию с преклонением колена. Я бы не встал на колено. Каждая жизнь имеет значение»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал всемирную акцию Black Lives Matter. Он бы не стал преклонять колено, как сказал в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

– Три самых сильных судьи в мире прямо сейчас?

– Сердар Гезюбююк – номер один. Бьорн Куйперс – номер два. Сергея Карасева третьим назовем. Ну, на колено не встал сейчас.

– А вы бы встали, если бы в Англии сейчас работали?

– Нет. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация, она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.