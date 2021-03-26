Слуцкий: «Не понимаю акцию с преклонением колена. Я бы не встал на колено. Каждая жизнь имеет значение»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал всемирную акцию Black Lives Matter. Он бы не стал преклонять колено, как сказал в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».
– Три самых сильных судьи в мире прямо сейчас?
– Сердар Гезюбююк – номер один. Бьорн Куйперс – номер два. Сергея Карасева третьим назовем. Ну, на колено не встал сейчас.
– А вы бы встали, если бы в Англии сейчас работали?
– Нет. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.
По мне, вот эта ситуация, она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.
Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.
- BLM началась весной 2020 года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
- Слуцкий работал в Англии в «Халл Сити».
- Накануне участие в BLM принял российский судья Кирилл Левников.
Источник: Бомбардир.ру