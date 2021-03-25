Черышев восстановился после травмы. Он не играл с января

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

«У него все нормально, начал на полную тренироваться с командой, так что без проблем. Сейчас перерыв на сборные, за это время он постарается набрать форму, тем более он дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Поэтому не должно быть проблем, ждем, что он сможет сыграть с «Кадисом».

Все будет зависеть от решения тренера. Последнюю игру команда выиграла, хорошо сыграли, поэтому сейчас для попадания в основу нужно доказать свою состоятельность», – цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».