Черышев восстановился после травмы. Он не играл с января

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.
«У него все нормально, начал на полную тренироваться с командой, так что без проблем. Сейчас перерыв на сборные, за это время он постарается набрать форму, тем более он дополнительно тренируется и в индивидуальном режиме, чтобы быстрее войти в игровой ритм. Поэтому не должно быть проблем, ждем, что он сможет сыграть с «Кадисом».
Все будет зависеть от решения тренера. Последнюю игру команда выиграла, хорошо сыграли, поэтому сейчас для попадания в основу нужно доказать свою состоятельность», – цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».
- В последний раз 30-летний россиянин появлялся на поле 24 января.
- В 13 матчах текущего сезона Примеры Черышев отдал две голевые передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»