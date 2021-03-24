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    Главные новости дня. Двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках, «Беневенто» продлил аренду Гайча

    «Альянса Лима» подписала 36-летнего Фарфана.

    Черчесов: «Россия – чемпион Европы в борьбе с коронавирусом».

    Marca: Роналду готов вернуться в «Реал».

    Metaratings: в игре на ставках подозреваются Еркин и Герман. Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».

    «Чемпионат»: ставки в «Тамбове» могли делать не только Еркин и Герман. РФС может проверить еще часть игроков.

    «Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года.

    Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей.

    Суд обязал «Тамбов» выплатить «Спартаку» 2,6 миллиона рублей.

    Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же».

    Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2021 23:16
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