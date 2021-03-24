Главные новости дня. Двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках, «Беневенто» продлил аренду Гайча

«Альянса Лима» подписала 36-летнего Фарфана.

Черчесов: «Россия – чемпион Европы в борьбе с коронавирусом».

Marca: Роналду готов вернуться в «Реал».

Metaratings: в игре на ставках подозреваются Еркин и Герман. Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».

«Чемпионат»: ставки в «Тамбове» могли делать не только Еркин и Герман. РФС может проверить еще часть игроков.

«Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года.

Журналист Палмери: УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей.

Суд обязал «Тамбов» выплатить «Спартаку» 2,6 миллиона рублей.

Игрок «Тамбова» Карапузов: «Существовать на 12 тысяч в месяц очень тяжело, но люди в России получают так же».

Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак».