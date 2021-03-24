Главные новости дня. Двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках, «Беневенто» продлил аренду Гайча

«Альянса Лима» подписала 36-летнего Фарфана.
Черчесов: «Россия – чемпион Европы в борьбе с коронавирусом».
Marca: Роналду готов вернуться в «Реал».
Metaratings: в игре на ставках подозреваются Еркин и Герман. Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».
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«Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года.
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Суд обязал «Тамбов» выплатить «Спартаку» 2,6 миллиона рублей.
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Источник: Бомбардир.ру