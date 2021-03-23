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    Marca: Роналду готов вернуться в «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб из Турина.

    Как пишет Marca, 36-летний форвард готов вернуться в «Реал», если ему поступит предложение.

    Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что допускает возвращение португальца в клуб. В «Юве» сказали, что игрок останется.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19620

      bset 37 минут назад

      Есть шанс играть в Реале на закате карьеры и подпортить общее впечатление. Ушел на пике и нечего возвращаться. Лучше заняться бизнесом - поехать зарабатывать миллионы в США.

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      Рейтинг: +1890

      Чермындыр 1 час назад

      В одну реку дважды не войдешь. Роналду пора в США. Там и поиграть еще можно, и уже какими то другими делами начинать заниматься

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