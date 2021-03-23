Marca: Роналду готов вернуться в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб из Турина.

Как пишет Marca, 36-летний форвард готов вернуться в «Реал», если ему поступит предложение.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что допускает возвращение португальца в клуб. В «Юве» сказали, что игрок останется.