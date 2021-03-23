Marca: Роналду готов вернуться в «Реал»

Есть шанс играть в Реале на закате карьеры и подпортить общее впечатление. Ушел на пике и нечего возвращаться. Лучше заняться бизнесом - поехать зарабатывать миллионы в США.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб из Турина.
Как пишет Marca, 36-летний форвард готов вернуться в «Реал», если ему поступит предложение.
Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан заявил, что допускает возвращение португальца в клуб. В «Юве» сказали, что игрок останется.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.