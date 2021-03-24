Экс-глава ФИФА Блаттер отстранен от футбола еще на 6 лет и 8 месяцев

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и экс-генсек организации Жером Вальке отстранены от осуществления любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев, сообщается на сайт ФИФА.
Блатера и Вальке признали виновными в нарушениях кодекса ФИФА. Функционеров уличили в коррупции. Сообщается, что обоих оштрафовали на 900 тысяч евро.
- Наказания вступят в силу, когда у функционеров истекут действующие ограничения.
- Действующее наказание Блаттера истекает в октябре 2021 года. У Вальке – в 2025-м.
Источник: сайт ФИФА