Экс-глава ФИФА Блаттер отстранен от футбола еще на 6 лет и 8 месяцев

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и экс-генсек организации Жером Вальке отстранены от осуществления любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев, сообщается на сайт ФИФА.

Блатера и Вальке признали виновными в нарушениях кодекса ФИФА. Функционеров уличили в коррупции. Сообщается, что обоих оштрафовали на 900 тысяч евро.