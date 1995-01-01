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    Промес: «Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

    – Что изменилось в «Спартаке» за 2,5 года твоего отсутствия?

    – Поменялись люди – много новых лиц и в команде, и в самом клубе. Но это нормально для футбола. А остальное не так важно. Например, то, что мы теперь тренируемся рядом со стадионом, а не в Тарасовке. Главное, что фанаты остались прежними. Обожаю атмосферу на наших матчах!

    – А Леонид Федун изменился?

    – Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      Янвapь 69 1 минуту назад

      Из говна и палок и только через 14 лет

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      Рейтинг: +8138

      NewLife 1 минуту назад

      Что-то строительные работы идут медленно и с ошибками (привет от Газизова).

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