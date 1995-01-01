Промес: «Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом»

Из говна и палок и только через 14 лет
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.
– Что изменилось в «Спартаке» за 2,5 года твоего отсутствия?
– Поменялись люди – много новых лиц и в команде, и в самом клубе. Но это нормально для футбола. А остальное не так важно. Например, то, что мы теперь тренируемся рядом со стадионом, а не в Тарасовке. Главное, что фанаты остались прежними. Обожаю атмосферу на наших матчах!
– А Леонид Федун изменился?
– Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом.
- «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
- Отрыв от лидирующего «Зенита» – четыре очка.