Промес: «Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

– Что изменилось в «Спартаке» за 2,5 года твоего отсутствия?

– Поменялись люди – много новых лиц и в команде, и в самом клубе. Но это нормально для футбола. А остальное не так важно. Например, то, что мы теперь тренируемся рядом со стадионом, а не в Тарасовке. Главное, что фанаты остались прежними. Обожаю атмосферу на наших матчах!

– А Леонид Федун изменился?

– Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом.