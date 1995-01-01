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    Орлов: «Зениту» не стоит трубить в фанфары. ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» будет стараться навязать борьбу»

    Журналист Геннадий Орлов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. Он не спешит короновать «Зенит».

    «Конечно, трубить в фанфары не стоит. Да, ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу. Есть «Динамо», «Локомотив», так что с разговорами о чемпионстве «Зенита» как о свершившемся факте действительно повременим.

    Да, «Спартаку» ещe надо сыграть и с «Локомотивом», и с ЦСКА, однако он будет бороться до тех пор, пока есть математическая возможность», – убежден Орлов.

    • «Зенит» лидирует с 4-очковым преимуществом.
    • «Зенит» пытается взять 3-е чемпионство подряд.
    • Следующий тур РПЛ состоится уже в апреле.

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    Источник: Bobsoccer

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