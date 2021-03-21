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  • Орлов: «Зениту» не стоит трубить в фанфары. ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» будет стараться навязать борьбу»

Орлов: «Зениту» не стоит трубить в фанфары. ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» будет стараться навязать борьбу»

21 марта 2021, 09:15
27

Журналист Геннадий Орлов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. Он не спешит короновать «Зенит».

«Конечно, трубить в фанфары не стоит. Да, ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу. Есть «Динамо», «Локомотив», так что с разговорами о чемпионстве «Зенита» как о свершившемся факте действительно повременим.

Да, «Спартаку» ещe надо сыграть и с «Локомотивом», и с ЦСКА, однако он будет бороться до тех пор, пока есть математическая возможность», – убежден Орлов.

  • «Зенит» лидирует с 4-очковым преимуществом.
  • «Зенит» пытается взять 3-е чемпионство подряд.
  • Следующий тур РПЛ состоится уже в апреле.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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Kollljan
1616313165
А никто в фанфары и не трубит. Все в Зените прекрасно понимают, что до чемпионства ещё очень далеко.
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алдан2014
1616316208
Испортить малину бомжам,это по спартаковски! Вперёд Спартак!!!
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Вомбат
1616318106
О чемпионстве Зенита, как о деле решенном, говорят только московские журналисты в тщетной надежде сглазить. У меня 100% уверенности нет, но вероятность того, что Спартак обойдет Зенит, невелика. Дам на это 15% -- это произойдет только в случае какого-нибудь совсем уж запредельного косяка тренерского штаба Зенита. Игроки Зенита хотят выиграть золото не меньше, чем игроки Спартака. Я думаю, что только в следующем сезоне между этими командами начнется настоящий спор за золото. Он будет очень интересным.
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vladimir-7
1616321029
Гена, ты сам прекрасно понимаешь, что вопрос о чемпионе давно решен и никакой спартак, Локомотив и Динамо не помешает Зениту, а вот второе место может оказаться у Сочи. Места в для участия в ЛЕ отдадут на откуп РФС — как хотите, тех и расставляйте, на ваше усмотрение.
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BarStep
1616323563
Думаю, что на эмоциональном подъеме после последних успехов (+ информационно подготовленное мнение о #газпромфсёкупил#), Спартак подумывает вмешаться в борьбу за первое место.. Но по факту, скорее всего у них будет хорошая борьба с локомотивщиками за второе место.. Есть мнение, что Сочи может вмешаться в эту борьбу за второе место, но думаю что нет, не готовы они к такому, да и график к тому же у них на конец чемпа не фонтан.. А там конечно будем посмотреть..
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lotsman
1616334216
Зенит с Спартаком уже не играет, в этом сезоне. Поэтому всё зависит от игр с соперниками. У Зенита в гостях встреча с Сочи и Краснодаром, и дома с Локо. А у Спартака в гостях с Ростовом, Локо, Ахмат и дома с ЦСКА. Плюс у Зенита 4 очка отрыва. Спартак, как я говорил уже, поймал ветер, но как бы он, на эйфории, не перепутал шкоты, тогда будет сложно и за второе место побороться.
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general.lizyukov
1616340966
7 игр, 8 очков - и уже не конкурент? Заврался ты, дядь Гена
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NewLife
1616364241
С учетом календаря синиту надо очень постараться, чтобы не стать чемпионом. А вот где окажется Спартак, трудно предугадать, насмотря на неплохую форму в последних играх. Цена пары дурацких поражений окажется критически дорогой. Многое будет зависеть от судейского дерьма.
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paracetamol
1616390434
Свини будут верны своему обычаю: два матча выиграли, три проиграют!
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alp
1616395655
ну это естественно.. главное, чтобы спартак при проигрышах не скулил и не спихивал свои косяки на судей..
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