Орлов: «Зениту» не стоит трубить в фанфары. ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» будет стараться навязать борьбу»

Журналист Геннадий Орлов поделился видением чемпионской гонки в РПЛ. Он не спешит короновать «Зенит».
«Конечно, трубить в фанфары не стоит. Да, ЦСКА уже не конкурент, но «Спартак» изо всех сил будет стараться навязать борьбу. Есть «Динамо», «Локомотив», так что с разговорами о чемпионстве «Зенита» как о свершившемся факте действительно повременим.
Да, «Спартаку» ещe надо сыграть и с «Локомотивом», и с ЦСКА, однако он будет бороться до тех пор, пока есть математическая возможность», – убежден Орлов.
- «Зенит» лидирует с 4-очковым преимуществом.
- «Зенит» пытается взять 3-е чемпионство подряд.
- Следующий тур РПЛ состоится уже в апреле.
Источник: Bobsoccer