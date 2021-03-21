Гвардиола – о последних результатах «Манчестер Сити»: «Величайшее достижение. У меня нет слов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона» (2:0) восхитился последними результатами своей команды. С ноября она проиграла только раз.

«С последней международной паузы мы провели 39 матчей: 34 победы, две ничьи, три поражения. Это невероятные показатели, особенно если учесть, что играем каждые три дня. У меня нет слов. Величайшее достижение.

У нас нет времени наслаждаться победами, потому что после каждого матча вскоре предстоит следующий», – заметил Гвардиола.