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    Гвардиола – о последних результатах «Манчестер Сити»: «Величайшее достижение. У меня нет слов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после 1/4 финала Кубка Англии против «Эвертона» (2:0) восхитился последними результатами своей команды. С ноября она проиграла только раз.

    «С последней международной паузы мы провели 39 матчей: 34 победы, две ничьи, три поражения. Это невероятные показатели, особенно если учесть, что играем каждые три дня. У меня нет слов. Величайшее достижение.

    У нас нет времени наслаждаться победами, потому что после каждого матча вскоре предстоит следующий», – заметил Гвардиола.

    • Манчестерцы с отрывом лидируют в АПЛ.
    • Команда может вернуть титул спустя сезон.
    • В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с дортмундской «Боруссией».

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    Источник: Sky Sports

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