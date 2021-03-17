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  • Григорий Иванов – о VAR: «Я единственный, кто был против. Знал, что ничего хорошо не будет. Теперь убедились?»

Григорий Иванов – о VAR: «Я единственный, кто был против. Знал, что ничего хорошо не будет. Теперь убедились?»

17 марта 2021, 14:30
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Президент «Урала» Григорий Иванов напомнил, что был единственным функционером, выступавшим против внедрения VAR. Он не понимает, как система работает.

– А что я вам говорил? Убедились? Я ведь был единственный, кто выступал против VAR. Знал, ничего хорошего это новшество не принесет. И без VAR судьи ошибались два раза в мою сторону, два раза в чужую. Ну как можно было не засчитать гол Али Соу?

Мы же тоже пострадали от VAR. Алексей Матюнин почему-то не увидел офсайда у Артемы Дзюбы... Потом засчитал гол «Рубина». Как они рисуют линии? Что они там чертят? Ей-богу, не понимаю. В итоге «Ростов» теперь потерял важные очки из-за ошибки судьи, который работал VAR. Это не дело!

Я бы не хотел, чтобы «Ростов» бойкотировал матч в Волгограде. Это уже нонсенс. Наш футбол опять окажется не в лучшем свете. Но я поддерживаю недоумение своего коллеги. Надо что-то с этим уже делать! Перед началом сезона нас собрали и говорят: давайте повысим судьям зарплаты!

– Считаете, нужно строже наказывать судей?

– А у нас как бывает? Накажут арбитра, а через месяц он «всплывает» в РПЛ. Я бы еще понял, если бы перед началом сезона все клубы договорились: давайте дадим шанс молодым рефери, они будут ошибаться, но мы потерпим. Сделаем скидку на возраст, не трогаем их. Но у нас же и опытные арбитры влияют на исходы встреч... Причем регулярные ошибки! Одна за одной! Почему их постоянно назначают на игры?

– Дефицит арбитров.

– Да бросьте вы. Они вон в очереди стоят, чтобы судить Премьер-лигу. А их не пускают, шансов не дают. У меня в Свердловской области есть хорошие ребята, молодые судьи. Так они сетуют: там наверху все уже расписано... Даже лайнсменами не берут работать в высший дивизион. Ну не могут пробиться наверх!

– Значит, в целом поддерживаете Ашота Арутюнянца?

– Стоп. Не путайте. Я первый говорил о ненужности VAR. Это сейчас коллеги меня поддерживают. Но позицию «Ростова» я понимаю, конечно.

Егоров: некоторые клубы РПЛ наняли частных детективов, чтобы проверить честность арбитров на VAR

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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Hektor 84
1615988241
Какое тебе дело до Ростова показушник?
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