Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и не упустит чемпионство в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.
«Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение.
Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
- ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве в завтра, 17 марта.
- Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
- ЦСКА идет на третьем месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»