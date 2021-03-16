Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и не упустит чемпионство в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

«Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение.

Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».