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  • Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и не упустит чемпионство в этом сезоне»

Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и не упустит чемпионство в этом сезоне»

16 марта 2021, 19:24
11

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

«Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение.

Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

  • ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве в завтра, 17 марта.
  • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
  • ЦСКА идет на третьем месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит ЦСКА Петржела Властимил
Комментарии (11)
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Hektor 84
1615914969
А этот подлиза всё вылизывает у хаспрома! Что Петржела всё бабло спустил в казино? Не возьмут тебя тренером, не нализывай!
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general.lizyukov
1615921936
Да уж, картофан не сможет. А Лёня смог.
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ALEX ML
1615922692
Ну так он знает, сколько вбили для чемпиона
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ySS
1615931963
Удивил бы, если бы сказал обратное) С-э только у него поинтересовался?)
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NewLife
1615931973
Насчет завтрашней игры Петржела прав, насчет чемпионства посмотрим, смогут ли судьи затащить синит, как говорит Левников, в безрассудной манере.
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CSKA57
1615934360
Если так, то для ЦСКА остается ничья или поражение. Приходится выбирать. Честно говоря, хотел бы сильно рассчитывать на выигрыш своей команды, но с таким футбольным "тренером-гением" у как армейцев, в победу верится очень тяжело!
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Урия Гип 2
1615955790
Ну не Спартак же чемпион. ЦСКА слаб, Локомотив много потерял, Ростов сдулся... И всё.
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каа
1615960362
У Зенита не меньше проблем...если не больше... У ЦСКА одна проблема (тренер), но весомая... Так что, как говорил классик, будем подождать...
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alp
1615963937
лучше п ты просто промолчал... Зенит сейчас в таком состоянии что может выиграть у барселоны и проиграть школьной команде по баскетболу из Конотопа
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