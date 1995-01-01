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    Петржела: «Зенит» не проиграет ЦСКА и не упустит чемпионство в этом сезоне»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба с ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

    «Кто фаворит? Говорить очень сложно, ведь чемпионат только возобновился после паузы. По результатам сказать трудно, но я вас уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение.

    Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство, ни в коем случае», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

    • ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве в завтра, 17 марта.
    • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
    • ЦСКА идет на третьем месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8868

      Hektor 84 1 час назад

      А этот подлиза всё вылизывает у хаспрома! Что Петржела всё бабло спустил в казино? Не возьмут тебя тренером, не нализывай!

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