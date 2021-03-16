Сантуш: «Большая мечта Роналду – выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об амбициях капитана национальной команды Криштиану Роналду.

«Я уверен, что Криштиану очень мотивирован, и не только из-за перспективы стать лучшим бомбардиром в истории сборных. Он еще сильнее, чем обычно, выкладывается на поле, когда выступает за сборную. Уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных задачах, а занимаясь выполнением целей команды.

Я знаю, что у него есть большая мечта – сыграть на чемпионате мира 2022 года и выиграть его. Это основная задача, а все остальное уже не касается сборной», – сказал Сантуш.