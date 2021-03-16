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Сантуш: «Большая мечта Роналду – выиграть ЧМ-2022»

16 марта 2021, 17:58
2

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об амбициях капитана национальной команды Криштиану Роналду.

«Я уверен, что Криштиану очень мотивирован, и не только из-за перспективы стать лучшим бомбардиром в истории сборных. Он еще сильнее, чем обычно, выкладывается на поле, когда выступает за сборную. Уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных задачах, а занимаясь выполнением целей команды.

Я знаю, что у него есть большая мечта – сыграть на чемпионате мира 2022 года и выиграть его. Это основная задача, а все остальное уже не касается сборной», – сказал Сантуш.

Источник: A Bola
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Роналду Криштиану Сантуш Фернанду
Комментарии (2)
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Fusballer
1615918706
Было бы интересно на это посмотреть, но вряд ли это возможно.
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Ronko
1615940005
Учитывая нынешнею сборную Португалии с хорошим поколением, вполне один из претендентов
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