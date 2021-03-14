«Спартак» в текущем сезоне РПЛ набрал волевых очков в два раза больше, чем в чемпионском сезоне-2016/17

На счету «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России 15 волевых очков (набранных в матчах, где команда уступала по ходу игры). В чемпионском сезоне-2016/17 таких очков было семь.
В нынешнем сезоне «Спартак» с отрывом лидирует по волевым победам – четыре. У любой другой команды РПЛ их не более чем одна.
- Накануне «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» (2:1).
- Команда Доменико Тедеско поднялась на 2-е место.
- Летом «Спартаку» предстоит смена тренера, если Тедеско не изменит решение не продлевать контракт.
Источник: Бомбардир.ру