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    «Спартак» в текущем сезоне РПЛ набрал волевых очков в два раза больше, чем в чемпионском сезоне-2016/17

    На счету «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России 15 волевых очков (набранных в матчах, где команда уступала по ходу игры). В чемпионском сезоне-2016/17 таких очков было семь.

    В нынешнем сезоне «Спартак» с отрывом лидирует по волевым победам – четыре. У любой другой команды РПЛ их не более чем одна.

    • Накануне «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» (2:1).
    • Команда Доменико Тедеско поднялась на 2-е место.
    • Летом «Спартаку» предстоит смена тренера, если Тедеско не изменит решение не продлевать контракт.

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    Источник: Бомбардир.ру

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