«Спартак» в текущем сезоне РПЛ набрал волевых очков в два раза больше, чем в чемпионском сезоне-2016/17

На счету «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России 15 волевых очков (набранных в матчах, где команда уступала по ходу игры). В чемпионском сезоне-2016/17 таких очков было семь.

В нынешнем сезоне «Спартак» с отрывом лидирует по волевым победам – четыре. У любой другой команды РПЛ их не более чем одна.