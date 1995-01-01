Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

Пошёл на куй бездарный картофель из команды. Очень надеюсь что в руководстве не дебилы сидят и этого физрука летом пинком под зад выгонят из клуба.
За столько лет ничего не выиграть(супер кубок не в счёт), ни вырастить ни одного игрока высокого уровня, исповедовать тактику которая не работает и судя по всему которую сами игроки не понимают.
Инвалид ******.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала».
- Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого было десять игр без побед в чемпионате.
- Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить второе место.
«Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо.
У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник – это вопрос.
Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью.
Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», – сказал Гончаренко.