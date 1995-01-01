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    Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала».

    • Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого было десять игр без побед в чемпионате.
    • Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить второе место.

    «Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо.

    У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник – это вопрос.

    Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью.

    Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1083

      кто там 12 минут назад

      Пошёл на куй бездарный картофель из команды. Очень надеюсь что в руководстве не дебилы сидят и этого физрука летом пинком под зад выгонят из клуба.
      За столько лет ничего не выиграть(супер кубок не в счёт), ни вырастить ни одного игрока высокого уровня, исповедовать тактику которая не работает и судя по всему которую сами игроки не понимают.

      Инвалид ******.

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