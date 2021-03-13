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  • Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

Гончаренко – о поражении от «Арсенала»: «Большую роль сыграл пенальти, он заставил нас торопиться»

13 марта 2021, 16:45
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала».

  • Туляки выиграли со счетом 2:1. До этого было десять игр без побед в чемпионате.
  • Москвичи могли обойти лидирующий «Зенит», а теперь рискуют упустить второе место.

«Странная игра получилась. Когда стали проигрывать, то начали раскрываться. Последние 20 минут провели неплохо.

У нас сейчас в чемпионате разница между победой и поражением минимальна. Когда и куда качнется маятник – это вопрос.

Большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА, он заставил нас торопиться. В концовке у нас были возможности для того, чтобы сыграть вничью.

Думаю, что лишь в самом конце встречи мы смогли найти то сочетание футболистов, которое давало нам результат», – сказал Гончаренко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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кто там
1615643655
Пошёл на куй бездарный картофель из команды. Очень надеюсь что в руководстве не дебилы сидят и этого физрука летом пинком под зад выгонят из клуба. За столько лет ничего не выиграть(супер кубок не в счёт), ни вырастить ни одного игрока высокого уровня, исповедовать тактику которая не работает и судя по всему которую сами игроки не понимают. Инвалид ******.
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житель СПб
1615644445
Понятно, первый гол сказывается... Но куда торопиться? Что, времени мало было? Неубедительно.
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Снег
1615644549
Нет, Виктор Михайлович: просто ЦСКА не твой клуб, не твоё место.
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RUSARM
1615645828
Я плохо ни когда не отзывался о Гончаренко-но это уже писец,не хочет он стать чемпионом с командой,вот упорно не хочет,значит пора прощаться!!
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CSKA57
1615646097
Такое впечатление, что Гончаренко не руководит командой в процессе игры, а сочиняет доводы в случае проигрыша. Виктор Михайлович, лучше уйдите!
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BRO_football
1615648830
Нет. Большую роль сыграл Фернандес. Убрали его с поля и Ганчаренко не знает что делать! Это очень плохо, когда игра всей команды сосредоточена вокруг одного футболиста.
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