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    РПЛ. ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу», упустив шанс обогнать «Зенит»

    В матче 22-го тура РПЛ ЦСКА на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    В составе хозяев поля отличились Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий, у гостей забил Наир Тикнизян.

    Два игрока «Арсенала» в компенсированное ко второму тайму время получили красные карточки.

    ЦСКА мог обойти лидирующий «Зенит» в случае победы, а теперь рискует упустить второе место.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 42; 2:0 – Ломовицкий, 45; 2:1 – Тикнизян, 90.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев (Панченко, 79), Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 79; Громыко, 88), Костадинов (Коновалов, 70), Луценко (Джорджевич, 88).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 27), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Чалов, 61), Кучаев (Обляков, 46), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Рондон, Эджуке (Тикнизян, 84).

    Предупреждения: Бауэр, 63; Довбня, 83; Громыко, 89 – Зайнутдинов, 40; Дивеев, 80; Тикнизян, 90+5.

    Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+4 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии50
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      Рейтинг: +1640

      ySS 1 минуту назад

      Что сказать... неожиданно
      Только Рубин успешно прет по пахоте)
      Очень удачно сложился матч для тульских, пенальти без острого момента и сумасшедший удар Ломовицкого. Даже Игорян не ожидал такого попадания в ближний угол

      0
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      Рейтинг: +2127

      Иван Петров 1986 18 минут назад

      Туляки молодцы ! ! !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3860

      алдан2014 > Иван Петров 1986 1 минуту назад

      Отличились спартаковцы

      0
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      Рейтинг: +1162

      омск55 25 минут назад

      С каждым годом чемпионат становится слабее, в этом году такое ощущения что побеждать никто не хочет что Зенит что ЦСКА,они боятся лиги чемпионов, ждут что бы Спартак пропустить

      1
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      Рейтинг: +4487

      mamba9090909 32 минуты назад

      А жалобу по поводу заговора Зенита против конкурента ещё не подавали? Завтра наверное подадут.

      1
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      Рейтинг: +83624

      zigbert 40 минут назад

      Арсенал вышел заряженный на игру. Находясь в зоне переходных матчей, ситуация заставляет их отдавать силы в каждой игре. ЦСКА включился в игру где то после 64 минуты. Ну и играть в такую погоду просто убийственно.

      6
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      Рейтинг: +215

      Снег > zigbert 32 минуты назад

      Арсеналу не надо и заряжаться: судьи всю игру делали возможность бомжам оторваться. КАКИМ ПОГАНЫМ ты стал наш футбол с газпромовскими деньгами...ТЬФУ... А Гончаренко убирайте...НЕ БОЕЦ, ни разу в России.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6917

      KPCCSPB > Снег 31 минуту назад

      Не позорься, одноклеточное

      1
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      Рейтинг: +215

      Снег > KPCCSPB 8 минут назад

      Болотное - в тину и молчать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5543

      житель СПб > Снег 6 минут назад

      Уважаемый Снег, Вы матч вообще смотрели? 2-х игроков Арсенала безосновательно удалили, они вдевятером играли. Не помогло...

      0
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      Рейтинг: +14520

      alarm 44 минуты назад

      ого

      1
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      Рейтинг: +10053

      paracetamol 49 минут назад

      Бульбаш еще не сдриснул к батьке или игры с Зенитом подождет?

      4
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      Рейтинг: +333

      petlyra 49 минут назад

      Пока не будет характера у команды, так и будут играть. К чему тренер готовил команду всю зиму не видно и не понятно.

      3
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      Рейтинг: +7911

      NewLife 52 минуты назад

      Кони так плохо сыграли, потому что картофель поставил Зайнудинова, Ахметова и Марадишвили, а это отстой, неужели это лучшие в конюшне ?

      3
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      Рейтинг: +1742

      Алехсбургер. 56 минут назад

      Шаг вперёд
      и два назад.
      ((
      поцелуй кобылу в зад.

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