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  • РПЛ. ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу», упустив шанс обогнать «Зенит»

РПЛ. ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу», упустив шанс обогнать «Зенит»

13 марта 2021, 15:59
62

В матче 22-го тура РПЛ ЦСКА на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В составе хозяев поля отличились Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий, у гостей забил Наир Тикнизян.

Два игрока «Арсенала» в компенсированное ко второму тайму время получили красные карточки.

ЦСКА мог обойти лидирующий «Зенит» в случае победы, а теперь рискует упустить второе место.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 42; 2:0 – Ломовицкий, 45; 2:1 – Тикнизян, 90.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев (Панченко, 79), Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 79; Громыко, 88), Костадинов (Коновалов, 70), Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 27), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Чалов, 61), Кучаев (Обляков, 46), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Рондон, Эджуке (Тикнизян, 84).

Предупреждения: Бауэр, 63; Довбня, 83; Громыко, 89 – Зайнутдинов, 40; Дивеев, 80; Тикнизян, 90+5.

Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+4 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА
Комментарии (62)
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мусорск
1615640488
оружейники запрягли лошадок . Тула-ла-ла
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ruded
1615640584
интересно послушать послематчевые слова картофана.. поле виновато и поздное включение судьи?
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житель СПб
1615640622
Что творит Безбородов?! Где он увидел основания для 6 добавленных минут? Не было никакой 2-й желтой у Громыко - и первое удаление было совершенно необоснованно. Второе удаление - вообще непонятно. По картинке не было ничего. Видимо, удален за сказанное, но с судьей он непосредственно не общался, с ним не спорил. В этих обстоятельствах удалить второго игрока команды? Воспринимаю действия судьи, как беспредел.
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tushkanlz
1615640707
Туляков – с победой! Молодцы все! Но лучший у «Арсенала» - Дмитрий Парфенов! Сочувствую Акинфееву Игорю, мячи практически не берущиеся. «Арсенал» достойно сыграл. ЦСКА теряет очень важные очки, осложняя себе борьбу за…И не было там 6 минут добавочных, и судья в конце явно «косячил»…
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житель СПб
1615640724
Но надо отдать должное мячу - он оказался на стороне справедливости и отказался с 2-х метров попадать в ворота Арсенала!
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GM
1615640930
Отвратительная игра ЦСКА. Что вообще с Влашичем происходит? Как-то ни о чем этой весной.
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Алехсбургер.
1615641053
Шаг вперёд и два назад. (( поцелуй кобылу в зад.
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NewLife
1615641311
Кони так плохо сыграли, потому что картофель поставил Зайнудинова, Ахметова и Марадишвили, а это отстой, неужели это лучшие в конюшне ?
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zigbert
1615642023
Арсенал вышел заряженный на игру. Находясь в зоне переходных матчей, ситуация заставляет их отдавать силы в каждой игре. ЦСКА включился в игру где то после 64 минуты. Ну и играть в такую погоду просто убийственно.
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алдан2014
1615644811
Не гонка за чемпионство,а игра в поддавки
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