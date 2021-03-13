РПЛ. ЦСКА в гостях проиграл «Арсеналу», упустив шанс обогнать «Зенит»

В матче 22-го тура РПЛ ЦСКА на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В составе хозяев поля отличились Владислав Пантелеев и Александр Ломовицкий, у гостей забил Наир Тикнизян.

Два игрока «Арсенала» в компенсированное ко второму тайму время получили красные карточки.

ЦСКА мог обойти лидирующий «Зенит» в случае победы, а теперь рискует упустить второе место.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 42; 2:0 – Ломовицкий, 45; 2:1 – Тикнизян, 90.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Довбня, Рассказов, Бауэр, Пантелеев (Панченко, 79), Ломовицкий, Чаушич, Хлусевич (Э. Кангва, 79; Громыко, 88), Костадинов (Коновалов, 70), Луценко (Джорджевич, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Щенников, 27), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Чалов, 61), Кучаев (Обляков, 46), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 61), Рондон, Эджуке (Тикнизян, 84).

Предупреждения: Бауэр, 63; Довбня, 83; Громыко, 89 – Зайнутдинов, 40; Дивеев, 80; Тикнизян, 90+5.

Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+4 – нет.

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