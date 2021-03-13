Матч «Ювентус» – «Наполи» состоится в апреле. Его переносят с октября

Матч третьего тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» снова перенесли.
Как сообщает пресс-служба турнира, новая дата игры – 7 апреля. До этого планировалось провести встречу 17 марта.
Поединок в Турине должен был состояться 4 октября 2020 года, но команда Дженнаро Гаттузо не прилетела на него из-за вспышки коронавируса.
- «Ювентус» занимает третье место в таблице Серии А с 52 очками в 25 турах.
- «Наполи» имеет в своем активе 47 баллов и располагается на шестой строчке.
Источник: Официальный твиттер Серии А