Матч «Ювентус» – «Наполи» состоится в апреле. Его переносят с октября

Матч третьего тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» снова перенесли.

Как сообщает пресс-служба турнира, новая дата игры – 7 апреля. До этого планировалось провести встречу 17 марта.

Поединок в Турине должен был состояться 4 октября 2020 года, но команда Дженнаро Гаттузо не прилетела на него из-за вспышки коронавируса.