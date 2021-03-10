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  • Экс-сотрудница «Локомотива» Галлай – о фото в майках с матами: «Никого не хотели обидеть. Жаль, что внутренняя шутка вылилась во все происходящее»

Экс-сотрудница «Локомотива» Галлай – о фото в майках с матами: «Никого не хотели обидеть. Жаль, что внутренняя шутка вылилась во все происходящее»

10 марта 2021, 21:15
13

Бывшая сотрудница медиадепартамента «Локомотива» Анна Галлай оставила пост в инстаграме после увольнения. Причиной увольнения послужила выложенная в сеть фотография.

«Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев, чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе. Удивительная магия футбола и единого духа. Любили своe дело, старались делать клуб лучше каждый день, решали задачи, преодолевали многое. Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всe то, что сейчас происходит.

Удачи команде. Вы – чемпионы (как минимум, миллионов сердечек). Очень ценю ваше отношение. Всe получится. Удачи женской команде. Вы такие молодцы, девчонки! Я очень горжусь! Не прощаемся. Да и футбол никуда из моей жизни не исчезнет», – написала Галлай.

  • Также клуб покинул пресс-атташе Кирилл Брейдо.
  • Об особенностях работы пресс-службы «Локомотива» в последние дни писал «Гол».
  • «Локомотив» в РПЛ идет 6-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Анны Галлай
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (13)
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Karel1977
1615404529
Чмошница
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DOCTOR PENALTY
1615405264
Чему тут удивляться, если сама министр культуры РФ Любимова носит майку с надписью "Идите на х**!" """"**
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maygli
1615412782
Эта дурёха так и не поняла, (наверно из-за отсутствия мозгов) что своими необдуманными действиями они причинили вред репутации клуба, Пусть скажут спасибо, что просто уволили взыскания компенсации за причинённый ущерб и моральный вред нанесённый клубу.
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Hektor 84
1615416738
идиотина и командная давалка
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Sky Spartak
1615491006
Наумов не сказал бы своего мнения... не уволили бы )))
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Князев
1615538314
Жаль, что такие невоспитанные люди работают в Локомотиве.Правильно сделали, что эту грязь уволили.
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