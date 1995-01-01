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    Экс-сотрудница «Локомотива» Галлай – о фото в майках с матами: «Никого не хотели обидеть. Жаль, что внутренняя шутка вылилась во все происходящее»

    Бывшая сотрудница медиадепартамента «Локомотива» Анна Галлай оставила пост в инстаграме после увольнения. Причиной увольнения послужила выложенная в сеть фотография.

    «Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев, чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе. Удивительная магия футбола и единого духа. Любили своe дело, старались делать клуб лучше каждый день, решали задачи, преодолевали многое. Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всe то, что сейчас происходит.

    Удачи команде. Вы – чемпионы (как минимум, миллионов сердечек). Очень ценю ваше отношение. Всe получится. Удачи женской команде. Вы такие молодцы, девчонки! Я очень горжусь! Не прощаемся. Да и футбол никуда из моей жизни не исчезнет», – написала Галлай.

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    Источник: инстаграм Анны Галлай

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +20337

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Чему тут удивляться, если сама министр культуры РФ Любимова носит майку с надписью "Идите на х**!" """"**

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Karel1977 16 минут назад

      Чмошница

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1943

      Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      Еще добавьте что она заблокировала комменты в своем Инстаграмме.Еще бы, после того как она и ей подобные сфотографировались в майках с матерной надписью («*** мы вас всех *** в рот»).Культурный уровень сотрудников Локомотива пробил дно...Это зашквар полный....Фуууу

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