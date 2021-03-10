Экс-сотрудница «Локомотива» Галлай – о фото в майках с матами: «Никого не хотели обидеть. Жаль, что внутренняя шутка вылилась во все происходящее»

Бывшая сотрудница медиадепартамента «Локомотива» Анна Галлай оставила пост в инстаграме после увольнения. Причиной увольнения послужила выложенная в сеть фотография.

«Гораздо легче написать сотни статей, интервью, комментариев, чем этот самый пост. Потрясающие, интересные, насыщенные, эмоциональные, непростые шесть лет подошли к концу. Это не просто работа: это большая глава моей жизни, дом, семья, коллектив. Команда. Команда на поле и команда в офисе. Удивительная магия футбола и единого духа. Любили своe дело, старались делать клуб лучше каждый день, решали задачи, преодолевали многое. Точно никого не хотели обидеть или задеть – жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во всe то, что сейчас происходит.

Удачи команде. Вы – чемпионы (как минимум, миллионов сердечек). Очень ценю ваше отношение. Всe получится. Удачи женской команде. Вы такие молодцы, девчонки! Я очень горжусь! Не прощаемся. Да и футбол никуда из моей жизни не исчезнет», – написала Галлай.

Также клуб покинул пресс-атташе Кирилл Брейдо .

. Об особенностях работы пресс-службы «Локомотива» в последние дни писал «Гол».

«Локомотив» в РПЛ идет 6-м.