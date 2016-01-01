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    Baza: «Локомотив» уволил 20 сотрудников после фото в майках с матерной надписью

    20 сотрудников медиадепартамента «Локомотива» уволены на этой неделе. Это произошло после того как в сеть попала фотография, где на работниках надеты майки с матерной надписью («*** мы вас всех *** в рот»).

    «В футбольном клубе «Локомотив» внезапно случились массовые репрессии. Из-за одной фотографии клуб были вынуждены покинуть порядка 20 человек – сотрудники подразделений маркетинга, пресс-службы, дизайна, смм и даже айти-департамента. Причиной всему – цитата на футболках у ребят.

    «*** мы вас всех *** в рот» – авторство этого шедевра принадлежит Николаю Комарову – бывшему директору по внутренним коммуникациям «Локо», который покинул клуб около недели назад. Где-то порядка года назад он произнeс эту фразу в каком-то командном чате, после чего она стала крылатой и превратилась во «внутряковый» девиз. На прощании с Комаровым любящие сотрудники сфотографировались в памятных футболках с цитатой.

    Но некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы. Все, кого вы видите на этом снимке, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственном желанию», – пояснил источник.

    • Например, клуб покинул пресс-атташе Кирилл Брейдо.
    • Об особенностях работы пресс-службы «Локомотива» в последние дни писал «Гол».
    • «Локомотив» в РПЛ идет 6-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5507

      житель СПб 27 секунд назад

      Сколько же оказывается в Локомотиве лишних сотрудников... Увольнение которых не сказалось на качестве работы Клуба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1059

      кто там 6 минут назад

      Ахах) и появился у идиотов интернет и стали идиоты выкладывать в него все что можно)
      Что за идиоты)
      А этого Роберта Савушкина который выложил и спалил всех, судя по всему ждёт то что написано было на футболке от коллег уволенных, знатная групповуха выйдет ухахах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11410

      Skull_Boy 6 минут назад

      Все правильно дол_6ае_6ов никто не терпит, а тем более держать никто не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      FCLM_FCRM 13 минут назад

      Кто теперь диктором будет? Женя Кириллов был фанатом своего дела, заводил стадион со своей кабины. Болел футболом, жил клубом. Из-за какой-то надписи дебильной.

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