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  • Baza: «Локомотив» уволил 20 сотрудников после фото в майках с матерной надписью

Baza: «Локомотив» уволил 20 сотрудников после фото в майках с матерной надписью

10 марта 2021, 20:25
22

20 сотрудников медиадепартамента «Локомотива» уволены на этой неделе. Это произошло после того как в сеть попала фотография, где на работниках надеты майки с матерной надписью («*** мы вас всех *** в рот»).

«В футбольном клубе «Локомотив» внезапно случились массовые репрессии. Из-за одной фотографии клуб были вынуждены покинуть порядка 20 человек – сотрудники подразделений маркетинга, пресс-службы, дизайна, смм и даже айти-департамента. Причиной всему – цитата на футболках у ребят.

«*** мы вас всех *** в рот» – авторство этого шедевра принадлежит Николаю Комарову – бывшему директору по внутренним коммуникациям «Локо», который покинул клуб около недели назад. Где-то порядка года назад он произнeс эту фразу в каком-то командном чате, после чего она стала крылатой и превратилась во «внутряковый» девиз. На прощании с Комаровым любящие сотрудники сфотографировались в памятных футболках с цитатой.

Но некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы. Все, кого вы видите на этом снимке, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственном желанию», – пояснил источник.

  • Например, клуб покинул пресс-атташе Кирилл Брейдо.
  • Об особенностях работы пресс-службы «Локомотива» в последние дни писал «Гол».
  • «Локомотив» в РПЛ идет 6-м.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (22)
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Из Твери Леха
1615399671
вроде гомо-наклонностью только спартачи отличались, а теперь уже и до других москвичей дошло...
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PahaSpartak
1615401092
Какое дерьмо происходит в самых топовых клубах, которые должны показывать молодым пример, дрочат на видео, бьют посетителей кафе стульями, сидят в тюрьмах, потом опять играют в топ клубах, избивают толпой одного оператора, толпой носят майки с матершиной. Это только то, что знаем, а сколько мы не знаем....
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PahaSpartak
1615401150
Какая деградация, страшно представить, как это выглядит со стороны
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JTherry
1615401705
руководство РЖД Семина в пол-пинка уволило, а уж чуваков, с майками с матерным "шедевром" - не глядя, под "указ" попали...
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portero
1615404068
У меня одно желание увидеть списки и количество " менеджеров и работничков" по каждому клубу это же звиздец там их уже давно понесколько сотен, а самых богатых, наверное уже под 1000... понятно что топ-менеджеры с миллионными зарплатами , а то у нас на игроков ... по поводуих зарплат, а тут муфлоны совсем без обязанностей и лимоны получают, за важный пост в команде...
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gennadiy
1615404305
Дебилам место не в таком клубе,а на помойке,и правильно что уволили.
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DOCTOR PENALTY
1615405745
Пара Комаров - Савушкин поимели 20 чел!... в рот..., больше слов нет! "*
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ySS
1615410422
Дебилы были, есть и будут, но количество их неуклонно растет...
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maygli
1615412924
Вот они и показали свой умственный уровень.
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evgevg13
1615436926
Дауниты одноклеточные
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