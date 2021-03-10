Baza: «Локомотив» уволил 20 сотрудников после фото в майках с матерной надписью

20 сотрудников медиадепартамента «Локомотива» уволены на этой неделе. Это произошло после того как в сеть попала фотография, где на работниках надеты майки с матерной надписью («*** мы вас всех *** в рот»).

«В футбольном клубе «Локомотив» внезапно случились массовые репрессии. Из-за одной фотографии клуб были вынуждены покинуть порядка 20 человек – сотрудники подразделений маркетинга, пресс-службы, дизайна, смм и даже айти-департамента. Причиной всему – цитата на футболках у ребят.

«*** мы вас всех *** в рот» – авторство этого шедевра принадлежит Николаю Комарову – бывшему директору по внутренним коммуникациям «Локо», который покинул клуб около недели назад. Где-то порядка года назад он произнeс эту фразу в каком-то командном чате, после чего она стала крылатой и превратилась во «внутряковый» девиз. На прощании с Комаровым любящие сотрудники сфотографировались в памятных футболках с цитатой.

Но некий сотрудник «Локо» Роберт Савушкин выложил зачем-то снимок в сеть. Разгорелся бурный скандал, фотку Роберт быстро удалил, но уже полетели головы. Все, кого вы видите на этом снимке, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственном желанию», – пояснил источник.