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    Порносайт Stripchat может стать титульным спонсором «Интера»

    «Интер» продолжает поиски нового титульного спонсора после того, как Pirelli отказался продлевать соглашение с миланцами.

    По информации Calciomercato, соцсеть для взрослых Stripchat выдвинул «Интеру» предложение о сотрудничестве. Клубу предложили 23 миллиона евро – почти в два раза больше, чем платил Pirelli.

    Одно из условий соглашения – стилизация формы «Интера» под красно-черное оформление сайта Stripchat.

    • «Интер» лидирует в Серии А.
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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 17:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10489

      DeStar 8 минут назад

      хЗ, так себе идея. да еще и цвета футболок менять, и все это за 10 лямов евро, интер не самый бедный клуб, думаю переживет отказ от такого предложения

      0
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      Рейтинг: +20331

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Вроде бы итальянский футбол не порнография..., и такой поворот.

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      Рейтинг: +19380

      bset 24 минуты назад

      Чего? Интер под красно-черное оформление? Это троллинг что ли?)

      0
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      Рейтинг: +148

      BlackMurderDeco 25 минут назад

      Интер обязан купить Дзюбу

      0
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      Рейтинг: +5892

      серега кашин 29 минут назад

      ну без порнухи и в футболе сейчас не обойтись

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      Рейтинг: +5931

      "supermax" 46 минут назад

      а на майке напишут alarmaPUDDLE

      3
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      Рейтинг: +14278

      alarm 47 минут назад

      все гей-сайты мира сейчас сражаются за контракт со спартаком!

      3
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      Рейтинг: +5931

      "supermax" > alarm 45 минут назад

      следишь, шалава? следи, следи

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      Рейтинг: +7787

      Puddle > alarm 8 минут назад

      с которых никогда не вылазят гей-Борат, литлбой и супермакс! Гы-гы-гы

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