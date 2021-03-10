Порносайт Stripchat может стать титульным спонсором «Интера»

«Интер» продолжает поиски нового титульного спонсора после того, как Pirelli отказался продлевать соглашение с миланцами.

По информации Calciomercato, соцсеть для взрослых Stripchat выдвинул «Интеру» предложение о сотрудничестве. Клубу предложили 23 миллиона евро – почти в два раза больше, чем платил Pirelli.

Одно из условий соглашения – стилизация формы «Интера» под красно-черное оформление сайта Stripchat.