Football Italia: наследный принц Саудовской Аравии может стать новым владельцем «Интера»

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет купить контрольный пакет акций «Интера» у китайской компании Suning.

В покупке пакета акций через государственный фонд заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Летом 2020 года он мог приобрести «Ньюкасл», но Футбольная ассоциация Англии заблокировала сделку.

Помимо государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в покупке акций «Интера» заинтересована американская инвестиционная компания Fortress Investment Group. По информации Football Italia, ее представители уже сделали предварительное предложение китайским владельцам «Интера» по покупке контрольного пакета акций клуба.