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  • Football Italia: наследный принц Саудовской Аравии может стать новым владельцем «Интера»

Football Italia: наследный принц Саудовской Аравии может стать новым владельцем «Интера»

3 марта 2021, 18:28
4

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет купить контрольный пакет акций «Интера» у китайской компании Suning.

В покупке пакета акций через государственный фонд заинтересован наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Летом 2020 года он мог приобрести «Ньюкасл», но Футбольная ассоциация Англии заблокировала сделку.

Помимо государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии в покупке акций «Интера» заинтересована американская инвестиционная компания Fortress Investment Group. По информации Football Italia, ее представители уже сделали предварительное предложение китайским владельцам «Интера» по покупке контрольного пакета акций клуба.

  • Контрольным пакетом акций «Интера» с 2016 года владеет китайский бизнесмен Стивен Чжан.
  • Чжан – самый молодой глава «Интера» в истории. Ему 29 лет.
  • «Интер» лидирует в Серии А.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Интер
Комментарии (4)
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karolinatymu
1614786736
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Hektor 84
1614792679
Может и к лучшему. Хотя китайские владельцы вывели команду из кризиса и из под санкций по ФФП.
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moskowcity-petrv
1614795053
Купите Тамбов лучше)
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zigbert
1614859006
Стоило Интеру стать главным претендентом на титул в Серии А, Как тут же появились инвесторы.
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