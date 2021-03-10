«Горд носить футболку «МЮ». Кавани – после слов отца о желании сына играть за «Боку Хуниорс»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на заявление своего отца, который рассказал о желании сына вернуться в Южную Америку и играть за «Боку Хуниорс».

«Горд носить эту футболку», – подписал Кавани фото в футболке «Манчестер Юнайтед».

Кавани перешел в «МЮ» в октябре. Его контракт с клубом истекает этим летом.

В активе форварда семь голов и два ассиста в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.