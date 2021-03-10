Пирло – об отставке после вылета из ЛЧ: «Меня это не беспокоит. Я пришел в долгосрочный проект»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос об отставке после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

– Учитывая то, что Маурицио Сарри был уволен после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов, не переживаете ли вы?

– Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», меня пригласили в долгосрочный проект, который будет развиваться в течении нескольких лет. Меня это не беспокоит.

В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.

«Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов

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