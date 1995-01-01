Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Пирло – об отставке после вылета из ЛЧ: «Меня это не беспокоит. Я пришел в долгосрочный проект»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос об отставке после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

    – Учитывая то, что Маурицио Сарри был уволен после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов, не переживаете ли вы?

    – Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», меня пригласили в долгосрочный проект, который будет развиваться в течении нескольких лет. Меня это не беспокоит.

    • В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.
    • «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов

    «Непростительная ошибка. Они испугались мяча». Капелло – о стенке «Ювентуса» при штрафном «Порту»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20329

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Странное заявление. После таких слов долгосрочный проект может стать краткосрочным.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83536
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru