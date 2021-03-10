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  • Пирло – об отставке после вылета из ЛЧ: «Меня это не беспокоит. Я пришел в долгосрочный проект»

Пирло – об отставке после вылета из ЛЧ: «Меня это не беспокоит. Я пришел в долгосрочный проект»

10 марта 2021, 03:41
7

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос об отставке после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

– Учитывая то, что Маурицио Сарри был уволен после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов, не переживаете ли вы?

– Я не знаю, почему убрали Сарри. Я тренер «Ювентуса», меня пригласили в долгосрочный проект, который будет развиваться в течении нескольких лет. Меня это не беспокоит.

  • В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.
  • «Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов

«Непростительная ошибка. Они испугались мяча». Капелло – о стенке «Ювентуса» при штрафном «Порту»

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Пирло Андреа
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1615342237
Странное заявление. После таких слов долгосрочный проект может стать краткосрочным.
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Cules2013
1615350549
Ну это ты так думаешь. Чтобы остаться надолго, нужно завоевать доверие. А у Юве ни игры, ни результатов.
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Валерий2705
1615355270
Он не друг Семака?)
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САДЫЧОК
1615356285
Не хорошо Пирло сказал ! Это плохой знак в его тренерской карьере ! Пока он похож на физкультурника !
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серега кашин
1615360492
пирло доказал что он недотренер и ему в грандах еще рано находиться гна главных ролях
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111ax
1615364642
такое нельзя говорить, возможно неправильный перевод был
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