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    Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не намерен уходить из итальянского клуба.

    По информации Corriere della Sera, 39-летний швед продлит контракт с «Миланом» до конца сезона-2021/22. По новому соглашению Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.

    Также «Милан» рассматривает вариант с покупкой молодого форварда, который в будущем должен стать преемником Ибрагимовича.

    • Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах текущего сезона Серии А.
    • Его действующий контракт с «Миланом» истекает летом 2021 года.

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    Источник: Milan News

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