Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не намерен уходить из итальянского клуба.

По информации Corriere della Sera, 39-летний швед продлит контракт с «Миланом» до конца сезона-2021/22. По новому соглашению Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.

Также «Милан» рассматривает вариант с покупкой молодого форварда, который в будущем должен стать преемником Ибрагимовича.