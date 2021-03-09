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  • Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

9 марта 2021, 20:15
7

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не намерен уходить из итальянского клуба.

По информации Corriere della Sera, 39-летний швед продлит контракт с «Миланом» до конца сезона-2021/22. По новому соглашению Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.

Также «Милан» рассматривает вариант с покупкой молодого форварда, который в будущем должен стать преемником Ибрагимовича.

  • Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах текущего сезона Серии А.
  • Его действующий контракт с «Миланом» истекает летом 2021 года.

Источник: Milan News

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Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1615310931
Здесь и думать нечего - Игорь Кутепов!!!
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Aldo.CSKA
1615312336
Это Златан будет искать Милану прееменика
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BlackMurderDeco
1615313527
Не, таких как этот не стареющий швед, который забивает , всегда и везде, не найдут
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zigbert
1615379122
Пока погоды не портит но о будущем тоже надо думать.
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