Corriere della Sera: «Милан» продлит контракт с Ибрагимовичем на год и будет искать ему преемника

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не намерен уходить из итальянского клуба.
По информации Corriere della Sera, 39-летний швед продлит контракт с «Миланом» до конца сезона-2021/22. По новому соглашению Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.
Также «Милан» рассматривает вариант с покупкой молодого форварда, который в будущем должен стать преемником Ибрагимовича.
- Ибрагимович забил 14 голов в 14 матчах текущего сезона Серии А.
- Его действующий контракт с «Миланом» истекает летом 2021 года.
Источник: Milan News
Новостной сайт о "Милане". Аудитория в твиттере - больше 100 тысяч подписчиков.