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  • Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

9 марта 2021, 07:52
13

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров, забивший победный мяч в ворота «Зенита» в 21-м туре РПЛ, прокомментировал эпизод с голом на 92-й минуте.

– Как нашли эмоции после пропущенного гола, чтобы вновь пойти вперед?

– Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

– С какими мыслями убегал в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.

– Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.

  • «Рубин» победил «Зенит» со счетом 2:1.
  • Нападающий петербуржцев Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.
  • «Рубин» поднялся на восьмое место в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Макаров Денис
Комментарии (13)
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PAREVG.
1615267761
Вот что значит импортные защитники, наши, дали бы просто по ногам, еще до входа в штрафную, и всех делов...
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sochi-2013
1615269141
Супер! Только антропометрия на разных сайтах разная; рост от 175 до 181, вес от 64 до 75 ??????????? За год что ли так изменился?
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Дядя Серёжа
1615274846
Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, Зенит, немудрено уйти... Тот ещё колобок.
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Закат ЕдРа
1615277509
Характер против антианродной команды и судей.
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NewLife
1615278284
Молодец ! Я давно за тобой наблюдаю, характер у тебя бойцовский !
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portero
1615279726
Еще и накрутил защитников, значит не из последних сил...
Ответить
GammiD
1615287712
Хороший гол!
Ответить
Урия Гип 2
1615293397
Какое поле такой и гол.
Ответить
Garrincha58
1615293686
в Зените таких игроков как Макаров и Кварацхелия да и Деспот тоже нет и рядом не видно вот вам и разница два матча две победы ну а уж про тренера и говорить не приходится Семак в сравнении со Слуцким просто дилетант
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zigbert
1615485023
На рывке он мог уйти от них но почему то начал накручивать. Видать так забивать ему было удобнее.
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