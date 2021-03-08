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    Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров, забивший победный мяч в ворота «Зенита» в 21-м туре РПЛ, прокомментировал эпизод с голом на 92-й минуте.

    – Как нашли эмоции после пропущенного гола, чтобы вновь пойти вперед?

    – Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

    – С какими мыслями убегал в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.

    – Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.

    • «Рубин» победил «Зенит» со счетом 2:1.
    • Нападающий петербуржцев Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.
    • «Рубин» поднялся на восьмое место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +45749

      portero 34 минуты назад

      Еще и накрутил защитников, значит не из последних сил...

      0
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      Рейтинг: +7829

      NewLife 58 минут назад

      Молодец ! Я давно за тобой наблюдаю, характер у тебя бойцовский !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -202

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Характер против антианродной команды и судей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4405

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл, а от тебя, Зенит, немудрено уйти...
      Тот ещё колобок.

      0
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      Рейтинг: -1230

      alarm_иг 2 часа назад

      Все болеют против синита. И даже комментаторы, работающие на хаспромовском канале. Гыгыгы

      5
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      ...
      Рейтинг: +28

      Forvard47 > alarm_иг 1 час назад

      ага кроме чердака который весь матч отлизывал и одновременно отсасывал газпрому и зениту

      0
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      Рейтинг: +4197

      sochi-2013 3 часа назад

      Супер!
      Только антропометрия на разных сайтах разная; рост от 175 до 181, вес от 64 до 75 ??????????? За год что ли так изменился?

      0
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      Рейтинг: +2307

      PAREVG. 3 часа назад

      Вот что значит импортные защитники, наши, дали бы просто по ногам, еще до входа в штрафную, и всех делов...

      5
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      ...
      Рейтинг: +45749

      portero > PAREVG. 32 минуты назад

      В центре поля пихнут динамовские там бы и лежал...

      0
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      Рейтинг: +19600

      silver29 3 часа назад

      Мастер !!!!

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