Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

Еще и накрутил защитников, значит не из последних сил...
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров, забивший победный мяч в ворота «Зенита» в 21-м туре РПЛ, прокомментировал эпизод с голом на 92-й минуте.
– Как нашли эмоции после пропущенного гола, чтобы вновь пойти вперед?
– Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.
– С какими мыслями убегал в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.
– Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.
- «Рубин» победил «Зенит» со счетом 2:1.
- Нападающий петербуржцев Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- «Рубин» поднялся на восьмое место в РПЛ.
ААААА! Только посмотри, что сделал МакаровПробежал через полполя, дважды убрал защитников на замахе и пробил под штангу без шансов для ЛуневаВсе это в добавленное время. Ну просто волшебник pic.twitter.com/dOZbvEYixu— Матч ТВ (@MatchTV) March 8, 2021