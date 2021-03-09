Макаров – о голе «Зениту»: «Бежал из последних сил, за счет характера»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров, забивший победный мяч в ворота «Зенита» в 21-м туре РПЛ, прокомментировал эпизод с голом на 92-й минуте.

– Как нашли эмоции после пропущенного гола, чтобы вновь пойти вперед?

– Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет. Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

– С какими мыслями убегал в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.

– Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.

«Рубин» победил «Зенит» со счетом 2:1.

Нападающий петербуржцев Артем Дзюба не реализовал пенальти на 99-й минуте.

не реализовал пенальти на 99-й минуте. «Рубин» поднялся на восьмое место в РПЛ.