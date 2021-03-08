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  • Экс-аналитик «Зенита» Васюхин: «Семак и Рибалта не всегда находили общий язык»

Экс-аналитик «Зенита» Васюхин: «Семак и Рибалта не всегда находили общий язык»

8 марта 2021, 14:57
2

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин рассказал об отношениях Хавьера Рибалты с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком.

— Никита, как возник вариант с твоим переходом в «Рубин»?

— Через общих знакомых я познакомился с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким и спортивным директором Олегом Яровинским, мы пообщались. Мне показалось интересным то, что они предложили.

Я уже раздумывал над каким-то переходом. В «Зените» рабочий процесс немного приелся, не было возможности организовать аналитический отдел, который одновременно совмещал бы в себе анализ своей команды, соперника и селекцию. А в «Рубине» постараемся это реализовать.

В клубе в очень плотной связке работают главный тренер и спортивный директор. Если в «Зените» ты контактируешь либо с тренером, либо со спортивным директором, то в «Рубине» — одновременно с обоими.

Это очень удобно, когда ты и с тренером каждый день взаимодействуешь, знаешь, какие у него требования к игрокам на каждой позиции, и со спортивным директором в полном контакте.

— Почему в «Зените» у тебя было по-другому?

— Со спортивным директором я общался, но у него с тренером не было таких же хороших отношений, как здесь, в «Рубине». Тут они работают в плотной связке, а в «Зените», на мой взгляд, Семак и Рибалта не всегда находили общий язык.

Иногда было тяжело понять, что мы ищем конкретно, какие требования у них к игрокам. Мы просто пытались найти хорошего футболиста. А в «Рубине» мне более понятно, что от меня требуется.

  • Рибалта работает в «Зените» с лета 2018 года.

Экс-аналитик «Зенита» Васюхин: «Рибалта уйдет через полгода»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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portero
1615214423
О ещё один ловец хайпа выскочил...
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С-Пб on-line
1615218849
когда был в Питере-не тя вк ал
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