Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов пополнил узбекистанский «Андижан». Агент говорил, что есть предложения из Испании и Турции

Бывший полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов подписал контракт с узбекистанским «Андижаном». Соглашение 18-летнего футболиста действует до конца года.

В России Жалолиддинов числился в заявках «Локомотива» и «Тамбова», но не провел в РПЛ ни матча.

Подписанный летом контракт Жалолиддинова был рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Узбекистана «Андижан» финишировал предпоследним.

Агент Жалолиддинова Юрий Белоус говорил, что у игрока есть предложения из Испании и Турции.

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«Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым. Он не сыграл в РПЛ ни минуты