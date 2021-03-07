Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов пополнил узбекистанский «Андижан». Агент говорил, что есть предложения из Испании и Турции

Бывший полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов подписал контракт с узбекистанским «Андижаном». Соглашение 18-летнего футболиста действует до конца года.
В России Жалолиддинов числился в заявках «Локомотива» и «Тамбова», но не провел в РПЛ ни матча.
- Подписанный летом контракт Жалолиддинова был рассчитан на 5 лет.
- В прошлом сезоне чемпионата Узбекистана «Андижан» финишировал предпоследним.
- Агент Жалолиддинова Юрий Белоус говорил, что у игрока есть предложения из Испании и Турции.
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«Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым. Он не сыграл в РПЛ ни минуты
Источник: инстаграм «Андижана»