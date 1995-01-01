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    Экс-игрок «Локомотива» Жалолиддинов пополнил узбекистанский «Андижан». Агент говорил, что есть предложения из Испании и Турции

    Бывший полузащитник «Локомотива» Жасурбек Жалолиддинов подписал контракт с узбекистанским «Андижаном». Соглашение 18-летнего футболиста действует до конца года.

    В России Жалолиддинов числился в заявках «Локомотива» и «Тамбова», но не провел в РПЛ ни матча.

    • Подписанный летом контракт Жалолиддинова был рассчитан на 5 лет.
    • В прошлом сезоне чемпионата Узбекистана «Андижан» финишировал предпоследним.
    • Агент Жалолиддинова Юрий Белоус говорил, что у игрока есть предложения из Испании и Турции.

    «Локомотив» расторг контракт с Жалолиддиновым. Он не сыграл в РПЛ ни минуты

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Андижана»

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