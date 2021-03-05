Осимхен вернулся к тренировкам «Наполи» после потери сознания в матче с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов вернуться на поле, сообщает Football Italia.
По информации источника, медицинский штаб клуба разрешил нигерийцу приступить к полноценным тренировкам.
Почти две недели назад футболист неудачно упал на голову и потерял сознание во время матча с «Аталантой» (2:4).
- 22-летний Осимхен в текущем сезоне провел за «Наполи» 16 игр, забил два гола и сделал один ассист.
- Следующий соперник неаполитанцев – «Болонья». Матч состоится 7 марта.
Источник: Football Italia