Осимхен вернулся к тренировкам «Наполи» после потери сознания в матче с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов вернуться на поле, сообщает Football Italia.

По информации источника, медицинский штаб клуба разрешил нигерийцу приступить к полноценным тренировкам.

Почти две недели назад футболист неудачно упал на голову и потерял сознание во время матча с «Аталантой» (2:4).