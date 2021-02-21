Форварда «Наполи» Осимхена доставили в больницу после потери сознания в матче с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен потерял сознание в концовке матча 23-го тура Серии А с «Аталантой» (2:4).

Нигериец боролся с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро и неудачно упал на голову. Футболист потерял сознание.

Врачи унесли Осимхена с поля на носилках, после чего отправили его в одну из больниц Бергамо. Сообщается, что нигериец находится в сознании.